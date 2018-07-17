В Великобритании найден «пропавший» сценарий Стэнли Кубрика

В Великобритании найден «пропавший» сценарий Стэнли КубрикаКирк Дуглас и Стэнли Кубрик на съемках фильма «Тропы славы». Мюнхен, 1957© BFI
Профессор Бангорского университета в Уэльсе Нейтан Абрамс обнаружил киносценарий, написанный в 1956 году Стэнли Кубриком и ранее считавшийся утраченным.
Как пишет The Guardian, в основу сценария была положена новелла Стефана Цвейга «Жгучая тайна». По словам Абрамса, Кубрик перенес ее действие из Австрии начала XX века в Соединенные Штаты 1950-х годов.
Полностью завершенный сценарий объемом более ста машинописных страниц был создан в соавторстве с американским писателем и сценаристом Колдером Уиллингемом, который также участвовал в написании сценариев к фильмам Кубрика «Тропы славы» (Paths of Glory, 1957) и «Спартак» (Spartacus, 1960).
На одной из страниц «Жгучей тайны» Кубрика и Уиллингема стоит штамп сценарного отдела кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, заказавшей сценарий, с датой 24 октября 1956 года.
По одной из версий, в Metro-Goldwyn-Mayer решили отказаться от сотрудничества с Кубриком, узнав, что он одновременно взялся за другой проект («Тропы славы»). По другой, ознакомившись со сценарием, в кинокомпании сочли, что хорошего фильма из него не получится. Кроме того, профессор Абрамс находит вполне вероятным, что история о супружеской неверности и 10-летнем мальчике, которого взрослые используют в качестве посредника, просто не соответствовала представлениям о морали, господствовавшим в Голливуде в те годы.
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