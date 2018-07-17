Pussy Riot провели акцию на финале Чемпионата мира по футболу

15 июля во время финального матча Чемпионата мира по футболу на поле стадиона «Лужники» в Москве выбежали участники группы Pussy Riot в полицейской форме. Целью их акции «Милиционер вступает в игру» было привлечь внимание к положению дел с политическими свободами в России.

По информации «Медиазоны», в акции участвовали Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина. Все они были задержаны полицией и доставлены в ОВД «Лужники».

Видеодокументация акции «Милиционер вступает в игру» выложена на YouTube-канале Pussy Riot.

В заявлении, опубликованном в фейcбуке Pussy Riot, изложены требования, которые группа выдвинула своей акцией: «освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО».

Как сообщает Главное управление МВД России по Москве, на участников акции заведены «дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)».

Максимальная санкция, предусмотренная статьей 20.31 КоАП РФ, — штраф в размере 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение спортивных мероприятий на срок до 3 лет.

Статья 17.12 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в размере до 1,5 тысяч рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.







