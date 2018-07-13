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Замдиректора Эрмитажа получил условный срок

News_detailed_pictureМихаил Новиков рассказывает о ходе работ на объектах третьей очереди Фондохранилища Эрмитажа. Петербург, 2 марта 2017 года© Государственный Эрмитаж

Сегодня, 13 июля, Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов Государственного Эрмитажа, заместителя директора музея по капитальному строительству Михаила Новикова и приговорил его к условному лишению свободы.

«Обвинение обосновано. Подсудимый соглашается с ним в полном объеме. <...> Причиненный ущерб возмещен. Применение условного наказания не сможет сформировать [у Новикова] чувства безнаказанности. <...> Назначить Новикову наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы… условно и штрафа в 500 тысяч рублей», — цитирует судью ТАСС.

По делу также проходил управляющий ЗАО «Балтстрой» Александр Коченов. Его проговорили к 2,5 годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

Прокуратура просила приговорить фигурантов дела к четырем годам колонии. Адвокат Наталья Шатихина, представлявшая Эрмитаж в суде, заявила на заседании, что не поддерживает строну обвинения и не считает возможным приговорить Михаила Новикова к реальному сроку.

Как установлено судом, Новиков и Коченов участвовали в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и на его приспособление под лабораторно-хранительский и административный корпус Эрмитажа.

Гражданское производство было прекращено, поскольку Эрмитаж отозвал иск на 30,6 млн рублей в связи с тем, что фигуранты уже погасили ущерб.



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