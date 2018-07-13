Мать Олега Сенцова попросила Владимира Путина помиловать сына

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Людмила Сенцова, мать украинского режиссера Олега Сенцова, который с мая проводит голодовку в российской колонии, направила президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании сына.

Письмо Людмилы Сенцовой опубликовано сегодня, 13 июля, на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В нем она, в частности, пишет, что знает Олега Сенцова «как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией — кинорежиссурой». «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца», — говорится в письме.

Людмила Сенцова просит российского президента «проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких».

В мае 2014 года Олег Сенцов был задержан ФСБ в Крыму, в августе 2015 года вместе с анархистом Александром Кольченко признан виновным в организации террористического сообщества и осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима. В марте 2016 года Сенцова этапировали в колонию в Якутии, в 2017 году перевели в исправительную колонию №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, известную под названием «Белый медведь».

В поддержку режиссера выступали российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники, они считают выдвинутые против него обвинения надуманными и политически мотивированными. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными.

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Члены ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, «Вольного исторического общества», Киносоюза потребовали освободить украинского режиссера и отпустить его на родину. Сделать всё возможное для спасения Олега Сенцова призвали руководство Германии сотни европейских деятелей культуры, публичных интеллектуалов и политиков. Лауреаты Нобелевской, Пулитцеровской и Букеровской премий подписали обращение Американского ПЕН-центра к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова, резолюцию с тем же требованием принял Европарламент.

В июне с просьбой о помиловании Сенцова к президенту Путину обратились режиссеры Юрий Норштейн и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова и другие российские деятели культуры, официальное прошение о помиловании направил Путину генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.



