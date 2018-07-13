Twenty One Pilots выступят в Москве и Петербурге© twenty one pilots / Facebook
Зимой 2019 года в Москве и Петербурге пройдут концерты американского дуэта Twenty One Pilots.
Московский концерт состоится 2 февраля на стадионе «ВТБ Арена» («Динамо»), петербургский — 4 февраля в «Ледовом дворце».
«Авторы и исполнители расслабленных и одновременно упругих композиций на стыке инди-рока, альтернативного рэпа и рэгги с разного рода электронными топпингами, лауреаты "Грэмми" и премии Billboard готовы отметить десятилетие творческой деятельности, большая часть которой проходила в родном американском андеграунде», — сообщают организаторы концертов, агентство Pop Farm.
Они отмечают, что участники дуэта Тайлер Джозеф и Джош Дан «везут в Россию абсолютно новое шоу со свежим сет-листом».
5 октября выйдет пятый студийный альбом Twenty One Pilots — «Trench». На днях музыканты представили на цифровых площадках два трека с нового альбома — «Jumpsuit» и «Nico And The Niners», а также анонсировали мировой тур под названием «Bandito Tour», который начнется 16 октября в Нэшвилле и завершится в марте 2019 года в Лиссабоне.
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