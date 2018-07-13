Объявлен состав жюри Сахалинского кинофестиваля

Объявлен состав жюри Сахалинского кинофестиваляТаминех Милани© Alalam
Председателем жюри VIII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» будет режиссер Таминех Милани (Иран). Также в состав жюри войдут кинематографисты из России и Южной Кореи.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
«Таминех Милани, — отметили в пресс-службе. — обладательница наград многих престижных мировых кинофестивалей. Милани является одной из немногих известных женщин-режиссеров в Иране».
Вместе с ней судить фильмы конкурсной программы Сахалинского кинофестиваля в этом году будут сценаристка О Чжун-ми (Южная Корея), актриса и телеведущая Мария Шукшина (Россия), режиссеры Алексей Герман-младший (Россия) и Алексей Попогребский (Россия).
VIII Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдет в Южно-Сахалинске с 24 по 31 августа на четырех площадках: в Сахалинском международном театральном центре имени А.П. Чехова (Чехов-центр), киноконцертных залах «Октябрь» и «Комсомолец» и в открытом кинотеатре.
Согласно представленной в мае концепции фестиваля, в конкурсную программу игрового кино войдут восемь-девять полнометражных фильмов, созданных на территории России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не ранее 2017 года.
Кинофестиваль в Южно-Сахалинске, учрежденный Министерстваом культуры Сахалинской области, проводится с 2011 года, с 2013 года — под названием «Край света».
По итогам фестиваля вручаются Гран-при (1 млн рублей), призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство, специальный приз жюри, приз зрительских симпатий и приз мэра Южно-Сахалинска. В прошлом году Гран-при фестиваля получил фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».
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