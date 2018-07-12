«Сердце мира» Натальи Мещаниновой покажут на фестивале в Сан-СебастьянеКадр из фильма «Сердце мира»© Кинокомпания СТВ
В конкурсную программу «Новые режиссеры» 66-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 21 по 29 сентября, включен фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира».
Об этом сообщает «Профисинема».
Премьера «Сердца мира» состоялась в основном конкурсе 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», по итогам которого фильм Натальи Мещаниновой получил главный приз и приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России, а актер Степан Девонин — приз за лучшую мужскую роль.
Также в картине снялись Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Оводков, Евгений Сытый и Екатерина Васильева. Сценарий был написан Натальи Мещаниновой в соавторстве со Степаном Девониным и Борисом Хлебниковым.
Действие фильма разворачивается на тренировочной станции для охотничьих собак посреди леса, где главный герой Егор работает ветеринаром. С животными ему проще, чем с людьми. За кров и небольшую зарплату он ухаживает за лисами, барсуками, оленями и собаками, находя в молчаливом и теплом зверином мире отдушину. Но молодому человеку хочется почти невозможного — стать частью семьи хозяина станции Николая Ивановича.
«Сердце мира» выйдет в прокат 27 сентября 2018 года.
новости
Вчера
18:28«Сердце мира» Натальи Мещаниновой покажут на фестивале в Сан-Себастьяне
17:57V-A-C и МОММА объявляют третий акт проекта «Генеральная репетиция»
16:54Фестиваль «Доку-MENTAL» проводит конкурс короткометражного кино
15:05Российские писатели и журналисты поздравили Олега Сенцова с днем рождения
14:37Третьяковка разрешит преподавателям любых вузов бесплатно проводить экскурсии
14:11В Петербурге состоится фестиваль импровизационного искусства
13:03По Транссибирской магистрали проедет международный передвижной симпозиум
10:57Частный музей Иосифа Бродского создают в Петербурге
11 июля 2018
18:35Назначен куратор 5-й Уральской индустриальной биенналеВсе новости