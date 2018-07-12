«Сердце мира» Натальи Мещаниновой покажут на фестивале в Сан-Себастьяне

Кадр из фильма «Сердце мира» © Кинокомпания СТВ

В конкурсную программу «Новые режиссеры» 66-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 21 по 29 сентября, включен фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира».

Об этом сообщает «Профисинема».

Премьера «Сердца мира» состоялась в основном конкурсе 29-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», по итогам которого фильм Натальи Мещаниновой получил главный приз и приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России, а актер Степан Девонин — приз за лучшую мужскую роль.

Также в картине снялись Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Оводков, Евгений Сытый и Екатерина Васильева. Сценарий был написан Натальи Мещаниновой в соавторстве со Степаном Девониным и Борисом Хлебниковым.

Действие фильма разворачивается на тренировочной станции для охотничьих собак посреди леса, где главный герой Егор работает ветеринаром. С животными ему проще, чем с людьми. За кров и небольшую зарплату он ухаживает за лисами, барсуками, оленями и собаками, находя в молчаливом и теплом зверином мире отдушину. Но молодому человеку хочется почти невозможного — стать частью семьи хозяина станции Николая Ивановича.

«Сердце мира» выйдет в прокат 27 сентября 2018 года.











