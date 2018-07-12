V-A-C и МОММА объявляют третий акт проекта «Генеральная репетиция»

Майк Нельсон. Снова больше вещей (разрушение плиты). 2014 © Иван Новиков-Двинский / V-A-C

В основу экспозиции третьего акта междисциплинарного проекта «Генеральная репетиция» фонда V-A-C и Московского музея современного искусства (МОММА) положено эссе «Ничьё» писателя и поэта Марии Степановой.

В нем автор предлагает поразмышлять о том, что из окружающих нас бесчисленных вещей удостаивается нашего внимания и почему. Что значит стать музейным экспонатом и частью отбора, названного «коллекцией» или «выставкой»?

В третьей части «Генеральной репетиции» вместе с работами Саймона Старлинга, Вадима Сидура, Кристофера Уильямса, Энди Уорхола, Тимура Новикова и других художников будут выставлены объекты, связанные с личной историей Марии Степановой.

Выставка откроется 27 июля в здании МОММА на Петровке, 25.

В завершающем акте «Генеральной репетиции» также продолжится публичная программа с кинопоказами, концертами и перформансами. С августа по сентябрь в рамках факультета медиации пройдет серия встреч «Разговорник по современному искусству», в ходе которых профессионалы из областей, не связанных с искусством, проведут туры по экспозиции, обсудят представленные работы и концепцию выставки-спектакля.

«Генеральная репетиция» завершится 16 сентября.







