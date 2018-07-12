 
17:57 12 июля 2018Новости
4350
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

V-A-C и МОММА объявляют третий акт проекта «Генеральная репетиция»

News_detailed_pictureМайк Нельсон. Снова больше вещей (разрушение плиты). 2014© Иван Новиков-Двинский / V-A-C

В основу экспозиции третьего акта междисциплинарного проекта «Генеральная репетиция» фонда V-A-C и Московского музея современного искусства (МОММА) положено эссе «Ничьё» писателя и поэта Марии Степановой.

В нем автор предлагает поразмышлять о том, что из окружающих нас бесчисленных вещей удостаивается нашего внимания и почему. Что значит стать музейным экспонатом и частью отбора, названного «коллекцией» или «выставкой»?

В третьей части «Генеральной репетиции» вместе с работами Саймона Старлинга, Вадима Сидура, Кристофера Уильямса, Энди Уорхола, Тимура Новикова и других художников будут выставлены объекты, связанные с личной историей Марии Степановой.

Выставка откроется 27 июля в здании МОММА на Петровке, 25.

В завершающем акте «Генеральной репетиции» также продолжится публичная программа с кинопоказами, концертами и перформансами. С августа по сентябрь в рамках факультета медиации пройдет серия встреч «Разговорник по современному искусству», в ходе которых профессионалы из областей, не связанных с искусством, проведут туры по экспозиции, обсудят представленные работы и концепцию выставки-спектакля.

«Генеральная репетиция» завершится 16 сентября.



Комментарии


Сегодня на сайте

Герой модернаОбщество
Герой модерна 

В Издательстве Ивана Лимбаха выходит сборник статей Бориса Дубина «О людях и книгах». Мы публикуем предисловие к нему Кирилла Кобрина

11 июля 201826470
Райх в шалашеСовременная музыка
Райх в шалаше 

Как на опенэйре в Никола-Ленивце затеяли концертную премьеру «Музыки для 18 музыкантов» Стива Райха — важнейшей партитуры ХХ века

10 июля 201828290
«Мы — учителя, мы не прислуга»Мосты
«Мы — учителя, мы не прислуга» 

Как живется учителям, почему родители относятся к ним как к обслуживающему персоналу и почему бывают дети, готовые отдать жизнь своего отца за Родину

9 июля 201837550