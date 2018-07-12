Фестиваль «Доку-MENTAL» проводит конкурс короткометражного кино© Доку-MENTAL
Второй фестиваль «Доку-MENTAL» в рамках II Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» при поддержке платформы «Пилигрим» проводит конкурс документальных и художественных короткометражных фильмов о людях с психическими расстройствами и особенностями развития.
Оставить заявку на участие в конкурсе можно на платформе «Пилигрим», добавив в поле «Название фильма» слово «Конкурс».
Отборочный тур (сбор заявок) завершится 30 августа. К участию в конкурсе принимаются короткометражные фильмы, созданные в период с июля 2016 по июль 2018 года.
Все присланные работы с 30 августа по 30 сентября отсмотрит жюри конкурса: Анна Меликян, Екатерина Гордеева, Паулина Андреева, Всеволод Коршунов, Екатерина Русакович, Федор Стручев, Алиса Таежная, Юлия Киселева, Иван Капитонов, Екатерина Евграфова и Юрий Муравицкий.
Победители конкурса будут объявлены в первый день фестиваля документальных и художественных фильмов о людях с психическими особенностями «Доку-MENTAL» пройдет в Москве с 4 по 7 октября. Наградой победителям станут интерактивный спецкурс в Московской школе кино, денежные призы и сертификат на продвижение фильма на фестивалях.
Подробнее о призах и условиях участия в конкурсе можно узнать здесь.
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