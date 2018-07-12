В Петербурге состоится фестиваль импровизационного искусства

21 и 22 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге пройдет фестиваль импровизационного искусства «ПроТоАрт», организованный по принципу иммерсивного спектакля.

ЦВЗ «Манеж» трансформируется в город будущего, созданный по фантазиям Мондриана. Улицы этого города будут заполнены видеоартом, интерактивными инсталляциями и концептуальными арт-объектами. Самое большое место займет многоэкранная урбанистическая инсталляция «Мондреизм»: работы Мондриана будут анимированы и спроецированы на огромные высотные здания, расположенные по всему пространству «Манежа».

В городе расположатся видео- звуковые инсталляции и арт-объекты, созданные российскими и зарубежными художниками, среди которых Андрей Пунин (главный художник проекта), Михаил Городецкий, Павел Игнатьев, Игорь Поцукайло, Валерий Подлясский, Александра Кищук, Юрий Элик и Соня Нелюбина.

В театральных мастерских «ПроТоАрта» будут работают артисты «Театра.doc», петербургских театральных студий и студенты центра абилитации людей с особенностями развития «Антон тут рядом». Танец будет представлен работами Джулиена Хэмилтона (Англия), Пии Линди (Финляндия), проектом «Технолаборатория» Антона Вдовиченко и Марии Шешуковой. Программы кинотеатра авторского кино формируются под руководством кинокритика Михаила Трофименкова.

В музыкальном клубе пройдут мероприятия в стиле silent disco, исследовательская корпорация Electroart откроет выставку электронных партитур «Отдел исследования звука» и «Отдел исследования тишины», в котором можно будет в специальных наушниках послушать концептуальные звуковые перформансы, саунд-арт и произведения современных академических композиторов. Куратор — музыкант и звукорежиссер Борис Шершенков.

На одной из площадей «ПроТоАрта» состоится перформанс «Живые шахматы», в котором два оркестра — белый, импровизационно-джазовый, и черный, классический, — станут фигурами на шахматной доске. Партия будет транслироваться на больших экранах и в интернете. Куратор — Алексей Плюснин, консультант — Владислав Бачуров, художник — Никита Сазонов.

Оба дня фестиваля по всему «Манежу» будут проходить акции и перфомансы, музыкальные выступления и экспромты с участием музыкантов из Германии, США, Франции и разных городов России. Среди них Фамоду Дон Муйе, Шелли Хирш, арт-группа «Синие носы», Сергей Летов и Александр Александров. На площади перед «Манежем» электронную музыкальную программу представит Виктор Сологуб.

Кроме того, гости «ПроТоАрта» смогут принять участие в разных интерактивных проектах, а также в философско-практической конференции по теме фестиваля (куратор — Алла Митрофанова).

Полностью программа фестиваля «ПроТоАрт» приводится на его сайте. Вход на фестиваль свободный.



