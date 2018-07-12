По Транссибирской магистрали проедет международный передвижной симпозиум

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В августе-сентябре 2018 года в 12 городах Транссибирской магистрали состоится международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, организованный Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО.

NEMOSKVA — это стратегический проект развития современной культуры в российских регионах на период с 2018 по 2022 год. Он призван объединить накопленный региональными филиалами ГЦСИ опыт культурного развития в городах России и представить на российской и зарубежной культурной сцене актуальный образ современного искусства регионов России.

Как сообщает сайт Министерства культуры РФ, при поддержке которого реализуется проект, его целями являются развитие горизонтальных связей, продвижение региональных художников и кураторов, исследование современной ситуации на местах через профессиональный диалог, создание новых возможностей для международного сотрудничества.

Первым этапом проекта NEMOSKVA станет международный передвижной симпозиум. Около 60 деятелей современного искусства, среди которых куратор 10-й Берлинской биеннале современного искусства Габи Нгкобо, исполнительный директор центра Para Site (Гонконг) Космин Костинас, профессор Института искусств Курто (Лондон) Сара Уилсон и директор Hartware MedienKunstVerein (Дортмунд) Инке Арнс, посетят Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск и Владивосток.

В каждом городе пройдут дискуссии, интервью, портфолио-ревю, передвижная выставка. В партнерстве с представительством Европейского Союза в рамках программы «Общественная дипломатия. ЕС и Россия» подготовлена программа открытых лекций европейских кураторов о современном искусстве.

В ходе симпозиума эксперты отберут идеи для выставочных проектов 2019–2022 годов. Выставки NEMOSKVA будут организованы в Центре изящных искусств BOZAR (Брюссель), в Москве, в регионах России, в странах СНГ и БРИКС.

Комиссар и автор идеи проекта NEMOSKVA — искусствовед и куратор Алиса Прудникова, известная как комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале, за создание которой неоднократно была удостоена премии «Инновация». Став директором по региональному развитию РОСИЗО и будучи одним из ведущих специалистов в России по региональной культурной политике и арт-индустриям, Прудникова привлекла к участию в проекте NEMOSKVA ряд значимых фигур в сфере мирового современного искусства.

Алиса Прудникова: «Я люблю проекты, которые начинаются от корней. Для формирования многолетней платформы NEMOSKVA мы начали исследование ситуаций на местах, разговор о том, что сегодня волнует людей в регионах. И наш передвижной симпозиум собран чтобы расширить коммуникацию, интегрировать международных экспертов, заинтересованных в сотрудничестве с Россией, в диалог о настоящем и будущем искусства в столь широкой российской географии. Мы выбрали для этого самую символическую горизонтальную линию — Транссибирскую магистраль и 12 городов по ходу ее следования».

Стратегический партнер проекта — Благотворительный фонд Владимира Потанина



