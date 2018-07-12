Назначен куратор 5-й Уральской индустриальной биеннале

Куратором основного проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая пройдет на промышленных площадках Екатеринбурга и Свердловской области в 2019 году, будет Сяоюй Вэн (Китай).

Об этом было объявлено на презентации биеннале, которая состоялась на международной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге, сообщает «Артгид».

Сяоюй Вэн родилась в Шанхае, заведовала азиатскими программами в Kadist Art Foundation, была куратором Института современного искусства Уоттиса (Сан-Франциско), курировала ряд выставок современного искусства в Китае и США, с 2015 года — куратор китайского искусства в Музее Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк).

В качестве темы 5-й Уральской индустриальной биеннале выбрано «Бессмертие». Комментирует художественный руководитель биеннале Алиса Прудникова:

«Для биеннале важна тема того, как мы понимаем индустриализацию. Мы задались одним вопросом: а как же нам дальше развиваться? Возникла проблема роста. Мы старались не забраться в собственный капкан. Есть тема, которая должна быть на острие и вызвать ответ. Мы придумали историю... Мы бы хотели уйти от прямой и эзотерической трактовки. Дает ли нам "цифра" билет в бессмертие? Рассмотрим и алхимическую историю бессмертия, например, как мы его можем обрести».

Уральская индустриальная биеннале — крупнейший региональный международный художественный проектов на территории РФ — проводится Уральским филиалом РОСИЗО ГЦСИ с 2010 года и исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Первая и вторая биеннале проходили на территории типографии «Уральский рабочий», третья — в конструктивистской гостинице «Исеть», четвертая — в здании бышего Уральского приборостроительного завода в центре Екатеринбурга.

Главная площадка 5-й биеннале пока не определена, даты проведения биеннале — с 10 сентября по 1 декабря 2019 года.







