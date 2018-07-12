В существование мирового правительства верят 67% россиян

Сегодня, 11 июля, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, 67% участников которого заявили, что верят в существование мирового правительства – организации, тайно контролирующей всё человечество.

Как сообщает сайт ВЦИОМ, этот показатель за последние четыре года существенно вырос: в 2014 году на вопрос, существует ли мировое правительство, утвердительно ответили 45% респондентов.

В 2018 году обосновать свое мнение не смогли 33% сторонников существования мирового правительства. Не верят в него 24% опрошенных, причем в возрастной группе 18–24 таких 45%, а в возрастной группе 60+ — 16%.

По мнению тех, кто верит в реальность мирового правительства, в него входят, в первую очередь, олигархи, финансисты и банкиры (23% респондентов), а его главной его целью является власть и влияние, управление всеми людьми (30% респондентов).

Почти три четверти (74%) сторонников гипотезы о существовании мирового правительства считают, что его интересы противоречат национальным интересам России. В 2014 году доля тех, кто разделяет эту точку зрения среди респондентов, верящих в существование мирового правительства, составляла 57%.



















