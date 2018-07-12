СПб ГАСО выступит на открытии «Летних вечеров в Елабуге»© Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр
12 июля концертом Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра (СПб ГАСО) под управлением его художественного руководителя и главного дирижера Александра Титова откроется фестиваль «Летние вечера в Елабуге».
«Мы с удовольствием приняли приглашение художественного руководителя фестиваля Бориса Березовского и впервые выступим на этом празднике под открытым небом», — цитирует ТАСС директора СПб ГАСО Елену Анисимову.
В концерте примут участие пианист Борис Березовский, альтист Юрий Башмет, виолончелист Александр Князев, скрипач Никита Борисоглебский и художественный руководитель Московской филармонии, композитор Александр Чайковский, который исполнит партию фортепиано в своем Второй концерте из цикла «Этюды в простых тонах» для альта, фортепиано и оркестра.
Кроме того, как сообщает сайт Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, среди участников фестиваля солистка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Айгуль Хисматуллина, барды Татьяна и Сергей Никитины, баянист Айдар Салахов, пианистка Ксения Башмет, Камерный оркестр Игоря Лермана (Набережные Челны) и ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» под управлением Андрея Котова.
В программе фестиваля фольклорная музыка, отечественная и зарубежная классика XVIII–XX веков, сочинения современных композиторов, духовная музыка XVII–XVIII веков и авторская песня.
Концерты «Летних вечеров в Елабуге» будут проходить на Шишкинских прудах у реки Тоймы до 15 июля.
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