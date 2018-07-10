Вручены призы фестиваля Voices

Кадр из фильма «Дом» © TIFF

Главный приз завершившегося в Вологде фестиваля молодого европейского кино Voices выиграл фильм «Дом» (Home) режиссера Фин Трох (Бельгия).

Об этом сообщает «Профисинема». За лучшую режиссуру награжден Фрэнк Берри (Ирландия), автор фильма «Майкл взаперти» (Michael Inside), приз лучшему актеру получила Кидист Сиюм (Эфиопия) за роль в картине «Фортуна» (Fortuna), приз зрительских симпатий — режиссер Антон Коломеец (Россия) за фильм «Ваш репетитор».

В жюри фестиваля под председательством режиссера, продюсера и сценариста Алексея Федорченко (Россия) входили актриса Ирина Горбачева (Россия), кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов (Франция) и режиссер и сценарист Джонни О’Рейли (Ирландия).

В конкурсной программе участвовали шесть картин режиссеров из Албании, Бельгии, Ирландии, России, Сербии и Швейцарии.

Всего на фестивале было представлено более сорока фильмов. Главной внеконкурсной программой в этом году был «Балканский фокус». В этой секции актриса Миряна Каранович (Сербия) представила свой режиссерский дебют «Хорошая жена» (Добра жена, 2016) и «Андеграунд» (Подземље/Underground, 1995) Эмира Кустурицы, в котором она сыграла одну из главных ролей.

Главным событием блока «Кино в Кремле» стал киноконцерт «Аэлита» в сопровождении электронного дуэта Stolen Loops Project.

Кроме того, на Voices прошли мастер-классы Алексея Федорченко, Антона Долина, Михаила Зыгаря, Евгения Гиндилиса, Игоря Поплаухина, Галины Мосаловой и других известных режиссеров, кинокритиков и продюсеров.







