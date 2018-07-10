На альтернативную Нобелевку претендуют 46 писателей

Сегодня, 10 июля, Новая академия Швеции объявила список номинантов литературной премии, которую она собирается вручить в этом году вместо Нобелевской премии по литературе.

Список опубликован на сайте академии. Как сообщает ТАСС, в нем 46 писателей, в том числе Харуки Мураками (Япония) и Амос Оз (Израиль).

Наибольшее число номинантов представляют Швецию и США (по 12 человек), также в списке пять авторов из Великобритания, три — из Канады, по два — из Италии и Франции, по одному — из Индии, Японии, Израиля, Кении, Гваделупы, Финляндии, Польши, Нигерии, Швейцарии и Исландии. Российских писателей в списке нет.

Все номинанты являются авторами не менее двух книг, одна которых была опубликована в течение последних 10 лет. С сегодняшнего дня до 14 августа на сайте Новой академии проводится публичное голосование, по итогам которого будут сформирован шорт-лист из четырех писателей.

Обладателя премии выберет из их числа жюри под председательством редактора Анн Полссон, в состав которого также войдут профессор Гетеборгского университета Лисбет Ларссон и библиотекарь Гунилла Сандин. Лауреата объявят 14 октября, церемония награждения состоится 10 декабря.

Об учреждении альтернативной Нобелевской премии по литературе стало известно в начале июля, когда 117 шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры основали в Стокгольме Новую академию с намерением присуждать литературную премию вместо Шведской академии. Новая академия будет распущена на следующий день после вручения своей премии, 11 декабря.

В мае 2018 года Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию по литературе, на фоне скандала с сексуальными домогательствами и разглашением имен претендентов на премию решила перенести награждение лауреата 2018 года на 2019 год.







