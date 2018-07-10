Hauschka откроет фестиваль в Петербурге

19 июля на открытии фестиваля музыки, искусства и городской культуры Gamma в Петербурге выступит немецкий пианист и композитор Фолькер Бертельманн, известный под псевдонимом Hauschka.

Как сообщает сайт фестиваля Gamma, концерт Фолькера Бертельманна состоится во дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте.

Основная программа фестиваля пройдет 21 и 22 июля на заводе имени Степана Разина, где на шести сценах выступят исполнители из 15 стран мира. По словам организаторов, лайнап фестиваля «включает широкий спектр авангардной и танцевальной электроники, от экспериментальных жанров до эталонного техно и хаус-музыки».

Арт-составляющая фестиваля будет представлена итоговой выставкой проекта «Артификация».

Кроме того, на фестивале впервые состоится профессиональный международный форум Gamma_Pro с участием представителей ключевых международных и российских фестивалей, связанных с электронной музыкой и современной культурой, а также ведущих международных культурных институций, известных своим уникальным подходом к синтезу искусства и технологий.

Официальная afterparty фестиваля состоится 22 июля в загородной арт-резиденции искусств и технологий Quartariata.











