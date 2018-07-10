«Стрелка» объявила программу своего кинофестиваля© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
Одиннадцать российских и московских премьер будут представлены с 19 по 29 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» на кинофестивале Strelka Film Festival, который в этом году проводится при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.
В числе фильмов, отобранных в программу фестиваля Strelka Film Festival by Okko кинокритиком Стасом Тыркиным, победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинале, Sundance и «Кинотавра»:
19 июля
- «Сердце мира» (2018), реж. Наталия Мещанинова;
Гран-при «Кинотавра» и приз за лучшую мужскую роль.
Фильм представят: режиссер Наталья Мещанинова, исполнители главных ролей Степан Девонин и Екатерина Васильева, оператор Евгений Цветков и продюсер Сергей Сельянов.
20 июля
- «Магазинные воришки» (2018), реж. Хирокадзу Корээда;
«Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля.
22 июля
- «Поцелуй креветки» (2009, короткометражный), реж. Кирилл Серебренников;
Специальный показ. Фильм представят исполнители главных ролей и участники съемочной группы.
- «Диамантино» (2018), реж. Гэбриел Абрантес и Дэниэл Шмидт;
Гран-при «Недели критики» Каннского кинофестиваля.
23 июля
- «Холодная война» (2018), реж. Павел Павликовский;
Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
24 июля
- «Подбросы» (2018), реж. Иван И. Твердовский;
Призы «Кинотавра» за лучшую женскую роль и лучшую операторскую работу, специальный приз жюри фестиваля в Карловых Варах.
Фильм представят режиссер Иван И. Твердовский и исполнители главных ролей.
25 июля
- «Дикий» (2018), реж. Камиль Видаль-Наке;
Приз «Восходящая звезда» «Недели критики» Каннского кинофестиваля.
26 июля
- «Счастливый Лазарь» (2018), реж. Аличе Рорвакер;
Приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.
27 июля
- «Профайл» (2018), реж. Тимур Бекмамбетов;
Приз зрительских симпатий Берлинале.
Фильм представит режиссер картины Тимур Бекмамбетов.
- «Поиск» (2018), реж. Аниш Чаганти;
Приз зрительских симпатий фестиваля Sundance.
Фильм представит продюсер картины Тимур Бекмамбетов. Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации на сайте института «Стрелка».
28 июля
- «Бергман» (2018, документальный), реж. Яне Магнуссон;
- «Лето с Моникой», 1953, реж. Ингмар Бергман;
Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации на сайте Института.
29 июля
- «Кислота», 2018, реж. Александр Горчилин;
Приз «Кинотавра» за лучший дебют.
Фильм представят режиссер Александр Горчилин, исполнители главных ролей Филипп Авдеев и Александр Кузнецов, продюсер Сабина Еремеева.
В этом году на кинофестивале «Стрелки» впервые проводится образовательная программа. В программе четыре дискуссии:
- «Российское кино в международном контексте»;
- «Свое кино: как дебютировать в полном метре»;
- «Как показывать кино, чтобы преобразить целый город»;
- «Screen life: как устроен новый киноязык».
Среди участников дискуссий режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, продюсер фестивалей «Движение» и «Кинотавр» Полина Зуева, программный директор фестиваля «Край света» Алексей Агранович, режиссер Алексей Попогребский, кинокритик, член жюри «Кинотавра» и ММКФ, программный директор фестиваля «Зеркало» Андрей Плахов, актер и режиссер Александр Горчилин, продюсер Елена Гликман, продюсер проекта «Код города» и кинокомпании «Первое кино» Анна Селянина, продюсер и сценарист Ольга Харина, заместитель руководителя центра городской антропологии КБ «Стрелка» Дарья Радченко, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.
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