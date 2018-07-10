«Стрелка» объявила программу своего кинофестиваля

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Одиннадцать российских и московских премьер будут представлены с 19 по 29 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» на кинофестивале Strelka Film Festival, который в этом году проводится при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

В числе фильмов, отобранных в программу фестиваля Strelka Film Festival by Okko кинокритиком Стасом Тыркиным, победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинале, Sundance и «Кинотавра»:

19 июля

«Сердце мира» (2018), реж. Наталия Мещанинова;

Гран-при «Кинотавра» и приз за лучшую мужскую роль.

Фильм представят: режиссер Наталья Мещанинова, исполнители главных ролей Степан Девонин и Екатерина Васильева, оператор Евгений Цветков и продюсер Сергей Сельянов.

20 июля

«Магазинные воришки» (2018), реж. Хирокадзу Корээда;

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля.

22 июля

«Поцелуй креветки» (2009, короткометражный), реж. Кирилл Серебренников;

Специальный показ. Фильм представят исполнители главных ролей и участники съемочной группы.

Специальный показ. Фильм представят исполнители главных ролей и участники съемочной группы. «Диамантино» (2018), реж. Гэбриел Абрантес и Дэниэл Шмидт;

Гран-при «Недели критики» Каннского кинофестиваля.

23 июля

«Холодная война» (2018), реж. Павел Павликовский;

Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

24 июля

«Подбросы» (2018), реж. Иван И. Твердовский;

Призы «Кинотавра» за лучшую женскую роль и лучшую операторскую работу, специальный приз жюри фестиваля в Карловых Варах.

Фильм представят режиссер Иван И. Твердовский и исполнители главных ролей.

25 июля

«Дикий» (2018), реж. Камиль Видаль-Наке;

Приз «Восходящая звезда» «Недели критики» Каннского кинофестиваля.

26 июля

«Счастливый Лазарь» (2018), реж. Аличе Рорвакер;

Приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

27 июля

«Профайл» (2018), реж. Тимур Бекмамбетов;

Приз зрительских симпатий Берлинале.

Фильм представит режиссер картины Тимур Бекмамбетов.

Приз зрительских симпатий Берлинале. Фильм представит режиссер картины Тимур Бекмамбетов. «Поиск» (2018), реж. Аниш Чаганти;

Приз зрительских симпатий фестиваля Sundance.

Фильм представит продюсер картины Тимур Бекмамбетов. Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации на сайте института «Стрелка».

28 июля

«Бергман» (2018, документальный), реж. Яне Магнуссон;

«Лето с Моникой», 1953, реж. Ингмар Бергман;

Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации на сайте Института.

29 июля

«Кислота», 2018, реж. Александр Горчилин;

Приз «Кинотавра» за лучший дебют.

Фильм представят режиссер Александр Горчилин, исполнители главных ролей Филипп Авдеев и Александр Кузнецов, продюсер Сабина Еремеева.

В этом году на кинофестивале «Стрелки» впервые проводится образовательная программа. В программе четыре дискуссии:

Среди участников дискуссий режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, продюсер фестивалей «Движение» и «Кинотавр» Полина Зуева, программный директор фестиваля «Край света» Алексей Агранович, режиссер Алексей Попогребский, кинокритик, член жюри «Кинотавра» и ММКФ, программный директор фестиваля «Зеркало» Андрей Плахов, актер и режиссер Александр Горчилин, продюсер Елена Гликман, продюсер проекта «Код города» и кинокомпании «Первое кино» Анна Селянина, продюсер и сценарист Ольга Харина, заместитель руководителя центра городской антропологии КБ «Стрелка» Дарья Радченко, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.



