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«Стрелка» объявила программу своего кинофестиваля

News_detailed_picture© Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»

Одиннадцать российских и московских премьер будут представлены с 19 по 29 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» на кинофестивале Strelka Film Festival, который в этом году проводится при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

В числе фильмов, отобранных в программу фестиваля Strelka Film Festival by Okko кинокритиком Стасом Тыркиным, победители и участники Каннского кинофестиваля, Берлинале, Sundance и «Кинотавра»:

19 июля

  • «Сердце мира» (2018), реж. Наталия Мещанинова;
    Гран-при «Кинотавра» и приз за лучшую мужскую роль.
    Фильм представят: режиссер Наталья Мещанинова, исполнители главных ролей Степан Девонин и Екатерина Васильева, оператор Евгений Цветков и продюсер Сергей Сельянов.

20 июля

22 июля

  • «Поцелуй креветки» (2009, короткометражный), реж. Кирилл Серебренников;
    Специальный показ. Фильм представят исполнители главных ролей и участники съемочной группы.
  • «Диамантино» (2018), реж. Гэбриел Абрантес и Дэниэл Шмидт;
    Гран-при «Недели критики» Каннского кинофестиваля.

23 июля

  • «Холодная война» (2018), реж. Павел Павликовский;
    Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

24 июля

  • «Подбросы» (2018), реж. Иван И. Твердовский;
    Призы «Кинотавра» за лучшую женскую роль и лучшую операторскую работу, специальный приз жюри фестиваля в Карловых Варах.
    Фильм представят режиссер Иван И. Твердовский и исполнители главных ролей.

25 июля

  • «Дикий» (2018), реж. Камиль Видаль-Наке;
    Приз «Восходящая звезда» «Недели критики» Каннского кинофестиваля.

26 июля

27 июля

  • «Профайл» (2018), реж. Тимур Бекмамбетов;
    Приз зрительских симпатий Берлинале.
    Фильм представит режиссер картины Тимур Бекмамбетов.
  • «Поиск» (2018), реж. Аниш Чаганти;
    Приз зрительских симпатий фестиваля Sundance.
    Фильм представит продюсер картины Тимур Бекмамбетов. Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации на сайте института «Стрелка».

28 июля

  • «Бергман» (2018, документальный), реж. Яне Магнуссон;
  • «Лето с Моникой», 1953, реж. Ингмар Бергман;
    Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации на сайте Института.

29 июля

  • «Кислота», 2018, реж. Александр Горчилин;
    Приз «Кинотавра» за лучший дебют.
    Фильм представят режиссер Александр Горчилин, исполнители главных ролей Филипп Авдеев и Александр Кузнецов, продюсер Сабина Еремеева.

В этом году на кинофестивале «Стрелки» впервые проводится образовательная программа. В программе четыре дискуссии:

Среди участников дискуссий режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, продюсер фестивалей «Движение» и «Кинотавр» Полина Зуева, программный директор фестиваля «Край света» Алексей Агранович, режиссер Алексей Попогребский, кинокритик, член жюри «Кинотавра» и ММКФ, программный директор фестиваля «Зеркало» Андрей Плахов, актер и режиссер Александр Горчилин, продюсер Елена Гликман, продюсер проекта «Код города» и кинокомпании «Первое кино» Анна Селянина, продюсер и сценарист Ольга Харина, заместитель руководителя центра городской антропологии КБ «Стрелка» Дарья Радченко, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.

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