На фестивале в Роскилле Челси Мэнниг выступила против социальных медиа

© Roskilde Festival / YouTube

Американская трансгендерная активистка Челси Мэннинг, известная по делу Wikileaks и проведшая семь лет в заключении по делу о раскрытии секретных материалов, выступила в Дании на музыкальном фестивале в Роскилле против функционирования социальных медиа в их нынешнем виде.

Мэннинг заявила, что прежде всего твиттер и другие платформы используют для стимуляции создания контента каскад стимулов, передает корреспондент COLTA.RU. Это, по ее мнению, неизбежно ведет к катализации злобы и раздражения, подпитывающих социальные медиа в их нынешнем виде.

«Мы должны остановить развитие, которое нас озлобляет, — сказала Мэннинг. — За каждым алгоритмом стоит разработчик, и разработчики делают ставку на результат. Подчеркиваю, что коммьюнити разработчиков обязано анализировать свои действия, как с точки зрения осуществимости задачи (единственное, что они делают и сейчас), так и с этической точки зрения».

Говоря об этике, Мэннинг заявила, что снова стала IT-cпециалистом, в обычное время занимается тем, что пишет код — и испытывает ответственность за последствия интеллектуальной деятельности IT-cектора. Она также призналась, что совершает много ошибок в повседневной жизни: «У меня никогда не было своего жилья, я никогда не оплачивала счета, в 19 лет я поступила на военную службу, после чего провела семь лет в заключении — у меня никогда не было обычной жизни. Достичь баланса между общественным и публичным — самое сложное».

Полностью выступление Челси Мэнинг можно посмотреть в официальном YouTube-канале фестиваля.

Фестиваль в Роскилле проводится с 1971 года и традиционно ставит во главу угла права и свободы человека. До Мэннинг в Роскилле публично выступали, в частности, Pussy Riot.

В этом году в фестивале приняли участие 184 артиста из 36 стран, Россию представлял проект Kedr Livanskiy.







