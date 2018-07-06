В Третьяковке бесплатно покажут «Желтую подводную лодку»

17 июля, в день 50-летия со дня премьеры, в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) состоится бесплатный показ мультфильма «Желтая подводная лодка» (Yellow Submarine).

Как сообщает сайт ГТГ, отреставрированная версия картины будет показана на языке оригинала без русских субтитров. Фильм представят музыкальные критики Борис Барабанов и Александр Зайцев.

Начало в 20:00. вход по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе Инженерного корпуса за 30 минут до сеанса.

Премьера «Желтой подводной лодки» состоялась в Лондоне 17 июля 1968 года. Фильм канадского режиссера Джорджа Даннинга и немецкого дизайнера и иллюстратора Хайнца Эдельмана стал заметным явлением в истории анимационного кино и музыкальной культуры второй половины XX века.

Главные герои картины — музыканты группы The Beatles, которые помогают жителям чудесной страны Пепперленд отразить нашествие сил зла и скуки. В «Желтой подводной лодке» звучит множество песен The Beatles.







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