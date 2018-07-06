Открывается Лаборатория художественной критики «Визнавода»© ЦСИ «Винзавод»
12 июля в Центре современного искусства «Винзавод» начнет работу его новый проект – Лаборатория художественной критики.
Лабораторию откроет панельная дискуссия с докладами на тему «Что такое художественная критика?».
«Ее цель — познакомить всех интересующихся с идеями участников лаборатории и сформулировать отношение к общим задачам художественной критики сегодня, — сообщают организаторы. — Решая практические задачи и организуя коллективные практикумы по критическому письму, важно держать в фокусе сам горизонт, в котором реализуется работа критика».
Доклады представят:
- Борис Клюшников — «Критика и проблема негативности. Ален Бадью и искусство»
- Егор Софронов — «К беспощадной критике всего существующего: версия 2018 года»
- Константин Бохоров — «Категория "смысла жизни" в современной художественной критике»
- Анатолий Осмоловский — «Автономная критика и ее аудитория»
Лаборатория художественной критики проводится в рамках новой концепции развития ЦСИ «Винзавод» совместно с институтом «База». Образовательная программа лаборатории разделена на три триместра, продолжительность обучения — один год. Учебный план включает в себя еженедельные теоретические и практические занятия (три раза в неделю), а также выпуск печатного бюллетеня — нового периодического издания по искусству, критике и теории.
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