Открывается Лаборатория художественной критики «Визнавода»

© ЦСИ «Винзавод»

12 июля в Центре современного искусства «Винзавод» начнет работу его новый проект – Лаборатория художественной критики.

Лабораторию откроет панельная дискуссия с докладами на тему «Что такое художественная критика?».

«Ее цель — познакомить всех интересующихся с идеями участников лаборатории и сформулировать отношение к общим задачам художественной критики сегодня, — сообщают организаторы. — Решая практические задачи и организуя коллективные практикумы по критическому письму, важно держать в фокусе сам горизонт, в котором реализуется работа критика».

Доклады представят:

Борис Клюшников — «Критика и проблема негативности. Ален Бадью и искусство»

— «Критика и проблема негативности. Ален Бадью и искусство» Егор Софронов — «К беспощадной критике всего существующего: версия 2018 года»

— «К беспощадной критике всего существующего: версия 2018 года» Константин Бохоров — «Категория "смысла жизни" в современной художественной критике»

— «Категория "смысла жизни" в современной художественной критике» Анатолий Осмоловский — «Автономная критика и ее аудитория»

Лаборатория художественной критики проводится в рамках новой концепции развития ЦСИ «Винзавод» совместно с институтом «База». Образовательная программа лаборатории разделена на три триместра, продолжительность обучения — один год. Учебный план включает в себя еженедельные теоретические и практические занятия (три раза в неделю), а также выпуск печатного бюллетеня — нового периодического издания по искусству, критике и теории.







