В трех городах России пройдет ретроспектива Стэнли Кубрика© Warner Bros.
C 26 июля по 4 августа компания «Иноекино» к 90-летию со дня рождения Стэнли Кубрика представит ретроспективу режиссера в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска.
«Зрители смогут посмотреть семь фильмов парадоксального, противоречивого и, безусловно, великого американо-британского кинематографиста», — сообщает компания «Иноекино».
«Тропы славы» (Paths of Glory, США, 1957)
Режиссер: Стэнли Кубрик
В главных ролях: Кирк Дуглас, Ральф Микер, Адольф Менжу, Джордж Макреди
«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, США-Великобритания, 1964)
Режиссер: Стэнли Кубрик
В главных ролях: Питер Селлерс, Джордж К. Скотт, Стерлин Хейден, Трейси Рид
«Заводной апельсин» (A Clockwork Orange, Великобритания-США, 1971)
Режиссер: Стэнли Кубрик
В главных ролях: Малькольм Макlауэлл, Патрик Мэги, Майкл Бейтс, Уоррен Кларк
«Барри Линдон» (Barry Lyndon, Великобритания, 1975)
Режиссер: Стэнли Кубрик
В главных ролях: Райан О'Нил, Мариза Беренсон, Леон Витали, Мари Кин
«Сияние» (The Shining, США-Великобритания, 1980)
Режиссер: Стэнли Кубрик
В главных ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд
«Цельнометаллическая оболочка» (Full Metal Jacket, США-Великобритания, 1987)
Режиссер: Стэнли Кубрик
В главных ролях: Мэттью Модайн, Винсент Д'Онофрио, Адам Болдуин, Р. Ли Эрми
«С широко закрытыми глазами» (Eyes Wide Shut, США-Великобритания, 1999)
Режиссер: Стэнли Кубрик
В главных ролях: Том Круз, Николь Кидман, Сидни Поллак, Мария Рихардсон
Фильмы программы в Петербурге представят кинокритик Михаил Трофименков и кинопродюсер Владислав Пастернак, в Москве — Антон Долин, Нина Цыркун, Никита Карцев и другие кинокритики,
в Новосибирске — куратор программы, кинокритик Максим Селезнев.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 26 июля в 19:30 — «Тропы славы»
- 27 июля в 19:30 — «Доктор Стрейнджлав»
- 28 июля в 19:00 — «Заводной апельсин»
- 29 июля в 18:00 — «Барри Линдон»
- 2 августа в 19:00 — «Сияние»
- 3 августа в 19:00 — «Цельнометаллическая оболочка»
- 4 августа в 18:30 — «С широко закрытыми глазами»
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 26 июля в 19:30 — «Тропы славы»
- 27 июля в 19:30 — «Доктор Стрейнджлав»
- 28 июля в 19:00 — «Заводной апельсин»
- 29 июля в 19:00 — «Барри Линдон»
- 2 августа в 19:30 — «Сияние»
- 3 августа в 19:30 — «Цельнометаллическая оболочка»
- 4 августа в 19:00 — «С широко закрытыми глазами»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 26 июля в 19:00 — «Тропы славы»
- 27 июля в 19:00 — «Доктор Стрейнджлав»
- 28 июля в 19:00 — «Заводной апельсин»
- 29 июля в 18:00 — «Барри Линдон»
- 2 августа в 19:00 — «Сияние»
- 3 августа в 19:00 — «Цельнометаллическая оболочка»
- 4 августа в 19:00 — «С широко закрытыми глазами»
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
Ретроспектива проводится при поддержке журнала «Искусство кино»
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