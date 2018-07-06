В трех городах России пройдет ретроспектива Стэнли Кубрика

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C 26 июля по 4 августа компания «Иноекино» к 90-летию со дня рождения Стэнли Кубрика представит ретроспективу режиссера в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска.

«Зрители смогут посмотреть семь фильмов парадоксального, противоречивого и, безусловно, великого американо-британского кинематографиста», — сообщает компания «Иноекино».

«Тропы славы» (Paths of Glory, США, 1957)

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Кирк Дуглас, Ральф Микер, Адольф Менжу, Джордж Макреди

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, США-Великобритания, 1964)

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Питер Селлерс, Джордж К. Скотт, Стерлин Хейден, Трейси Рид

«Заводной апельсин» (A Clockwork Orange, Великобритания-США, 1971)

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Малькольм Макlауэлл, Патрик Мэги, Майкл Бейтс, Уоррен Кларк

«Барри Линдон» (Barry Lyndon, Великобритания, 1975)

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Райан О'Нил, Мариза Беренсон, Леон Витали, Мари Кин

«Сияние» (The Shining, США-Великобритания, 1980)

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд

«Цельнометаллическая оболочка» (Full Metal Jacket, США-Великобритания, 1987)

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Мэттью Модайн, Винсент Д'Онофрио, Адам Болдуин, Р. Ли Эрми

«С широко закрытыми глазами» (Eyes Wide Shut, США-Великобритания, 1999)

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Том Круз, Николь Кидман, Сидни Поллак, Мария Рихардсон

Фильмы программы в Петербурге представят кинокритик Михаил Трофименков и кинопродюсер Владислав Пастернак, в Москве — Антон Долин, Нина Цыркун, Никита Карцев и другие кинокритики,

в Новосибирске — куратор программы, кинокритик Максим Селезнев.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Ретроспектива проводится при поддержке журнала «Искусство кино»



