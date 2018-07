В трех городах России пройдет ретроспектива Стэнли Кубрика

«Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, США-Великобритания, 1964)

Режиссер: Стэнли Кубрик

В главных ролях: Питер Селлерс, Джордж К. Скотт, Стерлин Хейден, Трейси Рид