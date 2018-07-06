Умер Олег Юрьев

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В Германии умер российский поэт, прозаик и драматург Олег Юрьев. 28 июля ему исполнилось бы 59 лет.

О смерти Олега Юрьева сообщил в фейсбуке писатель Валерий Шубинский.

Олег Александрович Юрьев родился в 1959 году в Ленинграде, Окончил Ленинградский финансово-экономический институт, посещал переводческий семинар Эльги Линецкой, переводил с английского и испанского языков. В 1983 году стал одним из основателей литературной группы «Камера хранения», курировал одноименный интернет-проект. В первой половине 1990-х был одним из ведущих авторов литературной программы «Поверх барьеров» на «Радио Свобода».

В 1970-х начал писал стихи, в 1980-х — прозу и драматургические произведения, первая публикация в открытой печати состоялась в 1982 году. Печатался в альманахе «Камера хранения» и литературных журналах «Континент», «Сумерки», «Вестник новой литературы», «Волга», «Театр», «Урал», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Новый берег», «Критическая масса», «Новое литературное обозрение», «Воздух», Homo Legens и других изданиях.

С 1991 года жил и работал в Германии. Произведения Олега Юрьева переведены на многие иностранные языки, его пьесы ставились в Германии, Швейцарии, Франции, Польше, Чехии, Канаде и других странах.

Лауреат премии имени Хильды Домин (2010), присуждаемой в Германии писателям-эмигрантам, лауреат премии «Различие» (2014).







