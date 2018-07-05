Умер Клод Ланцман© France Culture
Сегодня, 5 июля, в Париже в возрасте 92 лет умер французский публицист и кинорежиссер Клод Ланцман.
Об этом сообщает Le Figaro.
Клод Ланцман родился в 1925 году в Париже в еврейской семье, его предки иммигрировали во Францию из Восточной Европы. Учился в лицее Блеза Паскаля в Клермон-Ферране, в 1943 году вступил в ряды Сопротивления, воевал в отрядах маки в Оверни.
После Второй мировой войны изучал философию в Сорбонне и в Тюбингерском университете, читал лекции в Свободном университете Берлина. В 1949 году опубликовал свои первые статьи в берлинских газетах, впоследствии работал корреспондентом газеты France Dimanche, писал для Elle, France-Soir и Le Monde.
В 1952 году познакомился с Жан-Полем Сартром и Симоной де Бовуар, вошел в редколлегию основанного ими литературно-политического журнала Les Temps modernes, в 1986 году стал главным редактором издания.
С начала 1970-х Клод Ланцман посвятил себя документальному кино. Его самой известной работой стал фильм «Шоа» (Shoah, 1985), рассказывающий о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях и о тех, кто участвовал в этом преступлении. Фильм, над которым Клод Ланцман работал 12 лет, получил премии на фестивалях в Берлине и Роттердаме, национальную кинопремию Франции «Сезар» и многие другие награды.
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