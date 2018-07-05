Открылся 48-й фестиваль в Роскилле© Roskilde Festival 2018
4 июля начались концерты основной программы ежегодного международного музыкального фестиваля в датском городе Роскилле.
Как сообщает корреспондент COLTA.RU, среди хедлайнеров фестиваля Эминем, Massive Attack, Ник Кейв и The Bad Seeds, Gorillaz, Дэвид Бирн, Stormzy, Дуа Липа, Шарлотта Генсбур, Бруно Марс, Fever Ray и Nephew.
Всего в Роскилле съехались 184 артиста из 36 стран. Россию, нечасто присутствующую в фестивальной программе, представляет проект Kedr Livanskiy.
Фестиваль в Роскилле был основан в 1971 году и с тех пор превратился в один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире. В этом году он проводится в 48-й раз.
Фестиваль функционирует как негосударственная организация, все доходы которой идут на благотворительность и общественные инициативы, и позиционирует себя как культурное и общественное мероприятие, что отражается на программе: главный спикер дискуссионного блока в этом году — политическая активистка Челси Мэннинг. В Роскилле работают 32 тысячи волонтеров со всей страны, причем спрос на позиции волонтеров не меньше, чем на билеты, которые были проданы задолго до начала фестиваля.
Первый день основной программы был отмечен рекордным интересом к концерту Эминема — 60-тысячная территория главной, Оранжевой сцены, построенной для тура Rolling Stones 1976 года, не смогла вместить всех желающих.
Фестиваль в Роскилле продлится до 7 июля.
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