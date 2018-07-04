Объявлены новые участники Chess & Jazz© antohamc.ru
Хип-хоп исполнитиель Антоха МС и другие российские музыканты присоединились к лайнапу lifestyle-фестиваля Chess & Jazz, который пройдет 7 июля в московском саду «Эрмитаж».
Как сообщают организаторы Chess & Jazz, Антоха МС исполнит соло на трубе и хиты «Это лето», «Футбольный мяч» и «Время ток». Откроют программу главной сцены фестиваля Даниил Никитин и 21pm, а также группа Brosko.
Ранее было объявлено, что на Chess & Jazz выступят Си Ло Грин, Кори Хенри и Камал Уильямс, Moscow Ragtime Band и Secret Atelier.
Помимо музыкального концерта организаторы фестиваля готовят арт-инсталляции, фуд-корт, пространство для пикника и специальные зоны. Среди них музыкальная зона MegaFon View Point, зона, воспроизводящая атмосферу итальянского рынка 1960-х годов, и зона лектория с дискуссиями и паблик-токами, в которых примут участие профессионалы арт- и бизнес-индустрии.
Кроме того, на фестивале будет организовано специальное пространство для игры в шахматы, где пройдут лекции гроссмейстеров и турниры для всех желающих.
Завершится Chess & Jazz трансляцией матча Россия-Хорватия на больших экранах, которые расположатся на всей территории сада «Эрмитаж».
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