Центр «Заря» запускает международную исследовательскую программу обмена

Центр современного искусства «Заря» и Фонд содействия развитию современного искусства «Заря» при поддержке Beluga Group объявляют первый прием заявок на участие в международной исследовательской программе обмена «Контактные зоны: Дальний Восток».

Программа предоставляет российским и азиатским исследователям возможность поработать в кросс-культурном поле и реализовать свой исследовательский проект в одной из институций партнеров в 2018–2019 годах.

«Исторический, культурный, социальный, политический контекст этой территории очень сложный и представляет собой уникальный предмет для исследования и дискуссии. Цель нашей программы — способствовать совместной работе художников и кураторов, заинтересованных в работе в Приморском крае, на Дальнем Востоке и в странах-соседях по АТР. Гибкость, незафиксированность границ программы объясняется тем, что мы будем отталкиваться от направлений исследований ее участников, с которыми нам предстоит определить их и совместно установить приоритетные точки фокусировки», — говорит куратор ЦСИ «Заря» и международной резиденции «Заря» Алиса Багдонайте.

Программа «Контактные зоны: Дальний Восток» будет реализована в формате резиденции обмена и исследовательского гранта для русских участников в партнерстве с HOW Art Museum (Шанхай), MNG 360° (Улан-Батор) и Para Site (Гонконг).

В рамках программы три российских исследователя получат возможность резиденции в одной из институций партнеров: HOW Art Museum — в 2018 году, Para Site и MNG 360° — в 2019 году. У азиатских исследователей появится шанс поработать в России: международная резиденция «Заря» примет исследователей из Шанхая и Гонконга в октябре-ноябре 2018 года.

К участию в программе приглашаются художники, исследователи и авторы, представляющие различные области творчества и знания, в том числе кураторы, историки, социологи, географы, поэты, музыканты, филологи и лингвисты, имеющие опыт исследовательской или издательской деятельности и ориентированные в своем творчестве на локальный контекст Дальнего Востока.

В рамках программы участникам из России будет предоставлено проживание в резиденции партнерской институции, координационная и информационная поддержка, возмещена стоимость авиабилетов, страховки и визовых сборов, а также грант в размере 65 тысяч рублей .

Набор продлится до 27 июля. Окончательное решение по победителям будет объявлено в конце августа 2018 года. Подробная информация о требованиях к кандидатам и подаче заявок приводятся на сайте ЦСИ «Заря».



