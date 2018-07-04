Echo & the Bunnymen и Actress выступят на новом фестивале в Нарве

© Station Narva

С 21 по 23 сентября в городе Нарва на эстонско-российской границе впервые состоится фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Хедлайнеры фестиваля – британские музыканты Echo & the Bunnymen и Actress.

Как сообщает narvaleht.ee, также среди первых подтвержденных участников Station Narva продюсер Gazelle Twin (Великобритания), певица и автор песен Дженни Уилсон (Швеция), музыканты из Эстонии, России и Финляндии, в том числе Red Samara Automobile Club (RSAC), Joensuu 1685, View, Март Ави, 12EEK Monkey, Zahir, Una Bomba, Sõpruse Puiestee, Индрек Спунгин, Guesthouse, Beebilõust, «Там и Тут», Eksponatika Klan и Propazha.

Музыкальными площадками фестиваля станут клуб Art Club Ro-Ro и Кренгольмская мануфактура — четыре сцены будут установлены в огромном производственном комплексе на Кренгольмском острове, где когда-то работала крупнейшая в мире текстильная фабрика.

Кроме того, в программе Station Narva множество других событий, которые будут проходить по всему городу.

С 20 по 23 сентября в фойе Нарвского колледжа Тартуского университета будет действовать инфопункт фестиваля и игровое кафе инкубатора цифровых медиа DIGIX, в Art Club Ro-Ro помимо концертов развернется трехъязычная стэндап-программа, подготовленная в сотрудничестве с Comedy Estonia, а также языковое кафе, организованное представительством Европейской комиссии в Эстонии.

Организаторы фестиваля также обещают публичные дискуссии в Нарвской арт-резиденции, скандинавский стрит-фуд на променаде у реки, выступления молодых музыкантов во дворах, а 23 сентября мэр Нарвы Тармо Таммисте примет традиционный титул осенней столицы, после чего гости Station Narva смогут отобедать за огромным общим столом, который объединит людей разных национальностей и поколений.



