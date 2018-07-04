«Стрелка» запустила новый Strelka Mag

Сегодня, 4 июля, открылся новый сайт Strelka Mag – экспертного медиа Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Рубрики «Среда», «Наука и искусство», «Люди» и «Дома» strelkamag.com отражают главные темы издания: благоустройство, сохранение и переосмысление архитектурного наследия, новые городские технологии и городской активизм. Одновеменно с перезапуском на сайте появилась новостная лента.

Strelka Mag появился в 2014 году как обновленный блог издательской программы института «Стрелка» и с тех пор превратился в самостоятельное медиа, рассказывающее о городских исследованиях, молодых специалистах в области архитектуры, медиа и дизайна, мировых и российских примерах лучшей урбан-практики.

Английская версия Strelka Mag освещает деятельность института «Стрелка» и КБ «Стрелка», отдавая предпочтение темам, близким образовательным программам The New Normal и Advanced Urban Design: от все более значимой роли искусственного интеллекта и технологии блокчейн в городском проектировании до урбанистики в развивающихся странах.

Strelka Mag разговаривает с ведущими архитекторами и теоретиками дизайна, такими как Рем Колхас, Бенджамин Браттон, Вини Маас и Келлер Истерлинг, а также городскими экспертами и активистами.











