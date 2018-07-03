Обри ди Грей прочитает бесплатную лекцию на конференции Future In The City© London Real Academy
18 и 19 июля в Москва-Сити пройдет вторая открытая ежегодная конференция Future In The City, посвященная новым технологиям. Вход на конференцию свободный, главный гость Future in the City этого года – британский математик, генетик и геронтолог Обри ди Грей.
На нескольких площадках небоскреба «Империя» в Москва-Сити эксперты из Европы, Азии и Америки обсудят блокчейн, диджитал-трансформации новых поколений, борьбу со старением, гендерный баланс и роль женщин в IT-сфере.
Обри ди Грей, автор книги «Окончание старения» (Ending Aging), объясняющей, почему со старением можно и нужно бороться, считает, что в среднем человек может жить тысячу лет, и не раз рассказывал об этом в эфире телеканалов BBC и CBS, на конференциях TED, страницах The New York Times, The Washington Post, Fortune Magazine, Popular Science. На конференции Future in the City ученый расскажет, как в ближайшие десятилетия победить старение с помощью медицины.
Основными спикерами конференции также станут:
- Николь Миллс, директор по развитию талантливых специалистов, Booking.com;
- Стюарт Роджерс, директор маркетинговых технологий, VentureBeat;
- Куй Во-Ренард, со-основательница HIT Foundation, самая влиятельная женщина в блокчейне по версии Cointelegraph;
- Себастьян Серрано, основатель аргентинской компании Ripio, победителя конкурса Techcrunch Battlefield;
- Антуан Вердон, основатель Proxeus, швейцарского разработчика приватных блокчейнов;
- Дмитрий Уфаев, глава Bitfury в России, крупнейшей майнинговой компании в мире (и за пределами Китая);
- Дмитрий Мацкевич, со-основатель DBrain, специалист в области искусственного интеллекта и автор популярных лекций о brain science;
- Алиса Чумаченко, основатель Gosu AI и одна из самых влиятельных женщин в IT на сегодняшний день по верcии Techcrunch;
- Маша Дрокова, основатель OneDay Venture, входит в топ-50 лучших пиарщиков в мире по версии Buisness Insider.
Модераторами выступят ведущие журналисты технологических изданий, дискуссии пройдут на английском языке с синхронным переводом.
Вход бесплатный по предварительной регистрации, подробное расписание конференции в ближайшее время появится на ее сайте.
Конференция Future In The City организована по инициативе управляющие компании ПАО «Сити»
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