Госдума разрешила кассирам проверять паспорта при продаже билетов в кино

3 июля на пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении правительственный законопроект о распространении запрещенной для детей информации. Законопроект, в частности, предоставляет кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.

«В случае возникновения у лица (продавца)... сомнения в достижении лицом, желающим приобрести билет либо пройти на указанное мероприятие, совершеннолетия, продавец либо контролер-билетер вправе потребовать у этого лица документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого лица», — цитирует законопроект РИА Новости.

Законопроект также запрещает продажу, прокат, аренду и выдачу из фондов общедоступных библиотек несовершеннолетним информационной продукции, запрещенной для детей. В этих случаях продавец, арендодатель или библиотекарь при возникновении сомнений вправе требовать паспорт у лица, желающего получить соответствующую продукцию.

Кроме того, запрещенная для несовершеннолетних информационная продукция не допускается к распространению в организациях, предназначенных для детей. Параметры этого ограничения на своем уровне могут определяться законами субъектов РФ.

Поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые наделяют кассиров и контролеров правом требовать паспорт у зрителей спектаклей и фильмов с возрастными ограничениями, были разработаны Министерством культуры РФ и весной 2018 года одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.











