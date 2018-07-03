Госдума разрешила кассирам проверять паспорта при продаже билетов в кино© koltushi24.ru
3 июля на пленарном заседании Госдумы был принят в первом чтении правительственный законопроект о распространении запрещенной для детей информации. Законопроект, в частности, предоставляет кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.
«В случае возникновения у лица (продавца)... сомнения в достижении лицом, желающим приобрести билет либо пройти на указанное мероприятие, совершеннолетия, продавец либо контролер-билетер вправе потребовать у этого лица документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого лица», — цитирует законопроект РИА Новости.
Законопроект также запрещает продажу, прокат, аренду и выдачу из фондов общедоступных библиотек несовершеннолетним информационной продукции, запрещенной для детей. В этих случаях продавец, арендодатель или библиотекарь при возникновении сомнений вправе требовать паспорт у лица, желающего получить соответствующую продукцию.
Кроме того, запрещенная для несовершеннолетних информационная продукция не допускается к распространению в организациях, предназначенных для детей. Параметры этого ограничения на своем уровне могут определяться законами субъектов РФ.
Поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые наделяют кассиров и контролеров правом требовать паспорт у зрителей спектаклей и фильмов с возрастными ограничениями, были разработаны Министерством культуры РФ и весной 2018 года одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
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