В Швеции учредили альтернативную Нобелевскую премию по литературе

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Более ста шведских писателей, актеров, журналистов и других деятелей культуры основали в Стокгольме Новую академию, которая будет вручать ежегодную литературную премию вместо Шведской академии.

«Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям о том, что литература и культура в целом должны способствовать распространению идей демократии, прозрачности, сопереживания и уважения без привилегий, предвзятости, высокомерия или сексизма», — цитирует заявление учредителей Новой академии The Guardian.

«В эпоху, когда человеческие ценности всё чаще подвергаются сомнению, возрастает значение литературы как силы, способной противостоять культуре молчания и угнетения. Новая академия считает исключительно важным, чтобы главная литературная премия мира была вручена в 2018 году», — говорится в заявлении.

Новая академия призвала всех библиотекарей Швеции принять участие в выдвижении на премию писателей из любых стран. Единственное требование — они должны быть авторами не менее двух книг, одна которых была опубликована в течение последних 10 лет.

После того, как будет составлен список номинантов, Новая академия откроет публичное голосование, по итогам которого будут определены четыре лучших претендента. Обладателя премии выберет из их числа жюри под председательством редактора Анн Полссон, в состав которого также войдут профессор Гетеборгского университета Лисбет Ларссон и библиотекарь Гунилла Сандин.

Лауреата объявят в октябре. 11 декабря состоится церемония награждения, после чего Новая академия будет распущена.

В мае 2018 года Шведская академия, присуждающая Нобелевскую премию по литературе, объявила о том, что в 2018 году премия вручаться не будет. Лауреат 2018 года будет награжден в следующем сезоне, одновременно с лауреатом 2019 года.

Причиной этого решения стал скандал, связанный с обвинениями в адрес французского фотографа Жан-Клода Арно, мужа одного из членов Шведской академии, поэта и прозаика Катарины Фростенсон. Из-за этого скандала академию покинули Фростенсон и еще несколько человек, после чего осталось лишь 11 академиков, тогда как по уставу для принятия новых членов их должно быть 12.

Новая академия рассматривает вручение своей премии как протест против сложившейся ситуации. «Мы хотим показать людям, что серьезная культурная работа не обязательно должна проводиться в условиях принуждения, нарушений принятых норм и других злоупотреблений», — заявляют учредители Новой академии.



