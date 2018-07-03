Перформанс Мередит Монк покажут в Москве и Петербурге

11 июля в кинотеатрах Москвы и Петербурга состоится показ перформанса легенды американского авангарда Мередит Монк «Песни клетки» (Cellular Songs), который стал одним из главных событий Дягилевского фестиваля, недавно завершившегося в Перми.

Показы пройдут в рамках программы «КАРО.Арт».

Начало в 20:00. В Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» показ представит и проведет дискуссию со зрителями музыкальный критик Юлия Бедерова, в Петербурге в кинотеатре «Каро 11 Охта» — композитор Владимир Раннев.

Композитор, певица, режиссер и хореограф Мередит Монк вошла в историю как пионер в той области искусства, к которой применимы определения «расширенная вокальная техника» и «междисциплинарный перформанс». Ее работы выставлялись в музеях современного искусства по всему миру. Короткометражные фильмы и несколько рисунков Мередит Монк находятся в коллекции МоМА (Нью-Йорк), ее музыка звучит в кинокартинах Терренса Малика, Жан-Люка Годара и братьев Коэн.

Новая программа Meredith Monk & Vocal Ensemble продолжает линию смыслов, заложенных в альбоме «On Behalf of Nature» («От лица Природы», 2016), который получил номинацию на премию «Грэмми». «Песни клетки» посвящены взаимосвязи человека и окружающего мира, они напоминают человеку о его творческом потенциале, который должен быть направлен во благо жизни на Земле.

Российская премьера перформанса «Песни клетки» состоялась 22 июня в пермском дворце спорта «Орленок» на Дягилевском фестивале — 2018.















