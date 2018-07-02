Марио Баткович и Clap! Clap! выступят в парке «Зарядье»

© Martin Schumann

Хедлайнерами музыкальной части фестиваля Moscow Urban Forum, которая пройдет на главной сцене парка «Зарядье» 21 и 22 июля, станут аккордеонист Марио Баткович (Босния и Герцеговина/Швейцария) и электронщик Clap! Clap! (Италия).

Как сообщают организаторы фестивадя, концертная программа развивает основную тему Moscow Urban Forum 2018 — «Связывая поколения».

Помимо Марио Батковича в первый день на главной сцене выступит московское трио Fogh Depot.

К хедлайнеру второго дня, продюсеру и диджею Clap! Clap!, интерпретирующему африканские ритмы через призму танцевальной электроники, присоединятся российские музыканты — инди-поп певица Jekka, которая представит совместную программу с женским хором, и петербургский битмейкер Long Arm, который сыграет лайв с барабанщиком Русланом Гаджимурадовым.

Концертная программа 21 июля начнется в 20:00, 22 июля — в 19:00, вход свободный.



























