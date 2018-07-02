В музее Вадима Сидура пройдет выставка Анатолия Осмоловского и Александра Голынского

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С 5 июля по 9 сентября Московский музей современного искусства (ММОМА) и музей Вадима Сидура представят совместный проект художников Анатолия Осмоловского и Александра Голынского «Мягкая грань».

Как сообщает сайт ММОМА, название выставки является отсылкой к направлению «Живописи жестких контуров» (hard-edge painting) — практикам геометрической и постживописной абстракции конца 1950-х и 1960-х годов.

Ректор института «База» Анатолий Осмоловский и его студент, выпускник «Базы» Александр Голынский, обращаются к исследованию наследия модернизма. В экспозицию войдет серия брезентовых чехлов, в которые Осмоловский облачает скульптуры Вадима Сидура, а также объекты Голынского из разноцветного целлофана и синтетических пленок, которые можно соотнести с практиками Сидура, еще с начала 1970-х годов автивно использовавшего в своих композициях индустриальные изделия и материалы.

«Совместная выставка авторов — Сидура, Осмоловского, Голынского — это поиск моделей взаимодействия художников разных поколений», — отмечают организаторы.

Выставка «Мягкая грань» пройдет в рамках параллельной программы 6-й Московской международной биеннале молодого искусства.















