Бразильские артисты дадут бесплатные концерты в Powerhouse

Эрмето Паскуал © Rudolstadt-Festival

Со 2 по 14 июля в московском клубе Powerhouse состоятся семь бесплатных концертов музыкантов из Бразилии.

В серии «Brasil Music Club in Moscow» примут участие композитор и мультиинструменталист Эрмето Паскуал, певица, автор песен и актриса Март'налия, композитор, вокалист и барабанщик Curumin, певец, композитор, продюсер и мультиинструменталист Сауло Дуарте, гитарный дуэт Combo Cordeiro и группы Sandália de Prata и Yangos.

Расписание:

Концерты проводятся при поддержке BM&A (Brasil, Música & Artes), Apex-Brasil (Brazilian Trade and Investment Promotion Agency), Brasil Music Exchange (BME) и Министерства культуры Бразилии



















