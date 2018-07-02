Бразильские артисты дадут бесплатные концерты в Powerhouse

Бразильские артисты дадут бесплатные концерты в PowerhouseЭрмето Паскуал© Rudolstadt-Festival
Со 2 по 14 июля в московском клубе Powerhouse состоятся семь бесплатных концертов музыкантов из Бразилии.
В серии «Brasil Music Club in Moscow» примут участие композитор и мультиинструменталист Эрмето Паскуал, певица, автор песен и актриса Март'налия, композитор, вокалист и барабанщик Curumin, певец, композитор, продюсер и мультиинструменталист Сауло Дуарте, гитарный дуэт Combo Cordeiro и группы Sandália de Prata и Yangos.
Расписание:
- 2 июля — Hermeto Pascoal
- 3 июля — Mart'nália
- 6 июля — Sandália de Prata
- 8 июля — Yangos
- 10 июля — Combo Cordeiro
- 13 июля — Saulo Duarte
- 14 июля — Curumin
Концерты проводятся при поддержке BM&A (Brasil, Música & Artes), Apex-Brasil (Brazilian Trade and Investment Promotion Agency), Brasil Music Exchange (BME) и Министерства культуры Бразилии
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