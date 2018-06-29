В Москве пройдет выставка «Мастерская Вячеслава Колейчука»

© Анна Колейчук

5 июля в программе «Творческие мастерские» в Малом зале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО откроется выставка «Мастерская Вячеслава Колейчука».

Выставка посвящена памяти одного из ведущих представителей кинетического направления в искусстве, участника объединения «Движение», художника театра и кино Вячеслава Колейчука (1941–2018).

Экспозиция воссоздаст пространственный и предметный мир мастерской Вячеслава Колейчука, попадая в который, зритель станет гостем его художественной вселенной. Стол, за которым работал художник, макеты и проекты будущих произведений, готовальня, архивные фотографии и видеозаписи помогут пережить атмосферу места как некое сакральное пространство.

«Мастерская художника — явление в культурном плане многогранное, мифологизированное и всегда уникальное, — говорит куратор проекта Наталья Гончарова. — Каждая мастерская содержит в себе персональное, личное пространство, принадлежащее только художнику, являясь при этом и местом притяжения для единомышленников. На выставке мы видим рождение инсталляции из духа мастерской Вячеслава Колейчука».

Выставка «Мастерская Вячеслава Колейчука» в ГЦСИ-РОСИЗО продлится до 2 августа.











