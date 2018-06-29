 
17:42 29 июня 2018Новости
2910
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В Москве пройдет выставка «Мастерская Вячеслава Колейчука»

News_detailed_picture© Анна Колейчук

5 июля в программе «Творческие мастерские» в Малом зале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО откроется выставка «Мастерская Вячеслава Колейчука».

Выставка посвящена памяти одного из ведущих представителей кинетического направления в искусстве, участника объединения «Движение», художника театра и кино Вячеслава Колейчука (1941–2018).

Экспозиция воссоздаст пространственный и предметный мир мастерской Вячеслава Колейчука, попадая в который, зритель станет гостем его художественной вселенной. Стол, за которым работал художник, макеты и проекты будущих произведений, готовальня, архивные фотографии и видеозаписи помогут пережить атмосферу места как некое сакральное пространство.

«Мастерская художника — явление в культурном плане многогранное, мифологизированное и всегда уникальное, — говорит куратор проекта Наталья Гончарова. — Каждая мастерская содержит в себе персональное, личное пространство, принадлежащее только художнику, являясь при этом и местом притяжения для единомышленников. На выставке мы видим рождение инсталляции из духа мастерской Вячеслава Колейчука».

Выставка «Мастерская Вячеслава Колейчука» в ГЦСИ-РОСИЗО продлится до 2 августа.





Комментарии


Сегодня на сайте

Иерусалимский синдромОбщество
Иерусалимский синдром 

Ни в каком другом городе мира религия не определяет жизнь до такой степени, как здесь. Одухотворенных от одержимых отделяет часто тонкая грань

28 июня 201822270
Guns N' Roses: на зареСовременная музыка
Guns N' Roses: на заре 

Как хулиган и деревенщина Билли Бэйли приехал в Голливуд и стал Экслом Роузом. Фрагмент из книги Мика Уолла «Последние гиганты. Полная история Guns N' Roses»

26 июня 201821100