В Парке Горького пройдет лекторий о необычных музыкальных явлениях

С 9 по 27 июля в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького школа МЕТОД. проведет летний лекторий «Ломая рамки», посвященный необычным музыкальным и околомузыкальным явлениям.

Как сообщают организаторы, в программе лектория «Ломая рамки» пять лекций «о музыкантах и художниках, которых либо с трудом можно вписать в какие-либо рамки, либо невозможно не выделить из общего музыкального потока, а также о влиянии интернета на роль продюсеров и становление музыкантов».

Лекторы: Александр Кушнир, Юрий Сапрыкин, Сергей Летов, Александр Липницкий, Константин Дудаков-Кашуро, Петр Айду, Олег Кармунин, Александр Горбачев, Александр Ионов, Илья Зинин и Максим Динкевич.

Начало лекций в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Расписание:

Школа МЕТОД. является проектом Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры г. Москвы



