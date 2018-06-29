В Парке Горького пройдет лекторий о необычных музыкальных явлениях© МЕТОД.
С 9 по 27 июля в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького школа МЕТОД. проведет летний лекторий «Ломая рамки», посвященный необычным музыкальным и околомузыкальным явлениям.
Как сообщают организаторы, в программе лектория «Ломая рамки» пять лекций «о музыкантах и художниках, которых либо с трудом можно вписать в какие-либо рамки, либо невозможно не выделить из общего музыкального потока, а также о влиянии интернета на роль продюсеров и становление музыкантов».
Лекторы: Александр Кушнир, Юрий Сапрыкин, Сергей Летов, Александр Липницкий, Константин Дудаков-Кашуро, Петр Айду, Олег Кармунин, Александр Горбачев, Александр Ионов, Илья Зинин и Максим Динкевич.
Начало лекций в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Расписание:
- 9 июля — Сергей Курехин. Безумная механика русского рока
- 14 июля — Художественные измерения звука, саундскульптура и акустические пейзажи в теориях и практиках современного искусства
- 20 июля — Куда делись музыкальные продюсеры?
- 23 июля — Как становятся новыми звездами, не идя на компромиссы
- 27 июля — «Песни в пустоту — 2000». Взлеты и падения русской инди-сцены «нулевых»
Школа МЕТОД. является проектом Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры г. Москвы
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