 
13:30 29 июня 2018Новости
5970
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В Парке Горького пройдет лекторий о необычных музыкальных явлениях

News_detailed_picture© МЕТОД.

С 9 по 27 июля в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького школа МЕТОД. проведет летний лекторий «Ломая рамки», посвященный необычным музыкальным и околомузыкальным явлениям.

Как сообщают организаторы, в программе лектория «Ломая рамки» пять лекций «о музыкантах и художниках, которых либо с трудом можно вписать в какие-либо рамки, либо невозможно не выделить из общего музыкального потока, а также о влиянии интернета на роль продюсеров и становление музыкантов».

Лекторы: Александр Кушнир, Юрий Сапрыкин, Сергей Летов, Александр Липницкий, Константин Дудаков-Кашуро, Петр Айду, Олег Кармунин, Александр Горбачев, Александр Ионов, Илья Зинин и Максим Динкевич.

Начало лекций в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Расписание:

Школа МЕТОД. является проектом Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры г. Москвы

Комментарии


Сегодня на сайте

Иерусалимский синдромОбщество
Иерусалимский синдром 

Ни в каком другом городе мира религия не определяет жизнь до такой степени, как здесь. Одухотворенных от одержимых отделяет часто тонкая грань

28 июня 201822260
Guns N' Roses: на зареСовременная музыка
Guns N' Roses: на заре 

Как хулиган и деревенщина Билли Бэйли приехал в Голливуд и стал Экслом Роузом. Фрагмент из книги Мика Уолла «Последние гиганты. Полная история Guns N' Roses»

26 июня 201821090