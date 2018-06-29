Гослитмузей готовит выставку о путешествиях Маяковского

© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

24 июля в Доме И.С. Остроухова в Трубниках, выставочном зале Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, откроется выставка «Владимир Маяковский. Там и у нас», посвященную зарубежным поездкам Владимира Маяковского.

Выставка «Владимир Маяковский. Там и у нас» (кураторы — Лариса Алексеева и Марина Краснова) будет представлять собой своеобразный микроблог поэта, состоящий из высказываний Маяковского и его современников, фотографий и кинохроники, мемориальных вещей и художественных произведений, переписки и документов.

В 1922–1929 годах Маяковский девять раз выезжал за пределы Советского Союза, многократно побывал в Париже, Берлине и других европейских городах, самой длительной оказалась поездка в Америку 1925 году.

На выставке будут показаны редко экспонируемая переписка Маяковского из закрытой части Российского государственного архива литературы и искусства; фотографии и открытки, привезенные поэтом из путешествия по Америке из фондов Гослитмузея. Часть экспонатов будет представлена впервые.

На открытии выставки проект «Тогда» представит сценарий-эскиз Алексея Крученых «Рождение и смерть Лефа в музыкальном сопровождении Сергея Летова. Также в программе выставки творческий вечер Вениамина Смехова, кураторские показы и пешеходные экскурсии по Москве Маяковского, тематические лекции ведущих специалистов по творчеству Маяковского и популярных travel-блогеров, детские программы и мастер-классы, фестивали, посвященные культуре и искусству Германии и Мексики 1920-х годов.

Выставка «Владимир Маяковский. Там и у нас» продлится до 10 октября.







