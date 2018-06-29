Юрий Дмитриев арестован

Сегодня, 28 июня, на закрытом заседании Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу руководителя карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева. Он подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева. «Юрий Дмитриев арестован на два месяца», — сказал он.

«Дело ни на чем не основывается. Основывается на том, что объяснение у девочки взяли, из нее выдавили, можно сказать, какую-то фразу. А так — нет никаких доказательство того, что Юрий Дмитриев совершал то, в чем его пытаются обвинить», — заявил адвокат.

По его словам, приемная дочь Дмитриева сказала «в 50 раз меньше», чем от нее требовал следователь. Ануфриев назвал новое дело фарсом и заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. «Я уверен, что это так же развалится», — добавил он.

По версии следствия, в 2012–2016 годах Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

27 июня Дмитриева задержала полиция, следственное управление СК РФ по Карелии возбудило дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В конце 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.

В декабре 2017 года повторная экспертиза, проведенная в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы, установила, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.

27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве. 27 января Дмитриев вышел из СИЗО.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по главным статьям обвинения — о развратных действиях и об изготовлении детской порнографии.

14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело Дмитриева на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами». На время проведения доследования Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.



