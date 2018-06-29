Объявлена расширенная программа фестиваля «Форма»

21 июля в Москве на седьмом фестивале современного искусства «Форма» появятся сцены, посвященные поэзии и экспериментальной музыке. В программе выступления групп «Научный сотрудник», «4 Позиции Бруно» и Elektromonteur, новые работы художников Алисы Йоффе и Игоря Самолета и спектакль по пьесе Метерлинка на языке мессенджеров.

«Форма» объединит перфомансы, театр и музыку на новой площадке, которой станет заброшенная военная база по адресу: 1-я Рыбинская улица, д. 1.

Как собщают организаторы, в этом году программа существенно расширена за счет иностранных участников. Одно из нововведений — сцены, посвященные поэзии и экспериментальной музыке.

У каждого направления — свой куратор: спектакли отбирает театральный обозреватель «Афиши» Алексей Киселев, искусство — владелица галереи «25 кадр» Алиса Булчаг, за электронную сцену отвечает диджей Денис Смагин, за гитарную — музыкант и сооснователь одного из лучших московских магазинов винила Петр Чинават.

В программе электронной сцены выступления ростовских синт-панков «Научный сотрудник» и московского продюсерского дуэта Odopt Гриши Нелюбина и Вани Маслова. На гитарной сцене выступит екатеринбургский проект «4 Позиции Бруно» и московская группа Elektromonteur.

Театральная площадка фестиваля представит новаторские постановки московских режиссеров: костюмированный спектакль-вечеринку «Потерянные кассеты» под руководством Донатаса Грудовича и спектакль студента Школы Родченко Габбилена Г. по пьесе Мориса Метерлинка «Слепые» на языке мессенджеров — в нем нет актеров, а перед тем, как погасить свет, публику попросят оставить телефоны включенными.

В этом году на «Форме» снова можно будет увидеть работы резидента фестиваля Алисы Йоффе, панк-художницы, знаменитой своими масштабными черно-белыми картинами на текстиле, часто политического или социального толка. Свои проекты также представят номинант на премию «Инновация» этого года художник Игорь Самолет и основательница благотворительного фонда помощи кошкам Moscow Breed, автор поп-скульптур и инсталляций из найденных объектов Алина Глазун.

Ранее были объявлены хедлайнеры фестиваля «Форма» этого года. Среди них психоделические рокеры Acid Mothers Temple (Япония), пост-диско исполнитель Донни Бенет (Австралия), группа «Вежливый отказ» с новым альбомом, художники Олег Кулик и Пахом, основатель арт-коллектива «Мухоморы» Константин Звездочетов, петербургские театральные группировки AXE и «Театр Организмы», а также представители театрального минимал-хардкора «Театр Тру».

За изменениями программы и состава участников фестиваля «Форма» можно следить на его странице в фесйбуке.



