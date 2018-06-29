Путин утвердил штрафы за нарушение закона об анонимайзерах

© Пресс-служба Президента России

27 июня президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, уставливающий административные штрафы за нарушение закона об анонимайзерах.

Об этом сообщает kremlin.ru. Согласно справке Государственно-правового управления, глава 13 КоАП РФ дополнена «статьей 13.40, устанавливающей административную ответственность за неисполнение оператором поисковой системы обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования», — говорится в справке.

Ранее новые административные штрафы были одобрены Госдумой и Советом Федерации.

Поисковые системы за выдачу ссылок на запрещенные сайты будут штрафовать на 3–5 тысяч рублей (для граждан), 30–50 тысяч рублей (для должностных лиц) или 500–700 тысяч рублей (для юрлиц).

Провайдеры хостинга или анонимайзеры за непредставление в Роскомнадзор данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации будут наказываться административными штрафами 10–30 тысяч рублей (для граждан) или 50–300 тысяч рублей (для юрлиц).

Закон об анонимайзерах — поправки к закону «Об информации» и КоАП, которыми вводятся санкции для веб-ресурсов за предоставление доступа к запрещенным сайтам, — вступил в силу 1 ноября 2017 года.

Согласно этому закону, владельцам анонимайзеров запрещено предоставлять возможность использования на территории РФ принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к запрещенным в РФ информационным ресурсам.







