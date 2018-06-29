Новая Голландия открывает летний музыкальный сезон

© Kito Jempere

30 июня на открытии концертного сезона в Новой Голландии на главной сцене острова состоится большой концерт Kito Jempere Band с участием 30 музыкантов.

Как сообщает сайт Новой Голландии, на концерте выступят финский джазовый музыкант Джими Тенор, российский электронщик Mujuice, участники групп IOWA, Manizha, Videatape, Long Arm, SunSay, «Ассаи», Kuznya Band, «Кондаков Трио», а также неполный состав симфонического оркестра.

Среди хедлайнеров летнего музыкального сезона в Новой Голландии техасский певец и автор песен Леон Бриджес (8 июля), король Lo-Fi и freak-folk из Лос-Анджелеса Ариэль Пинк (22 августа) и голландская поп-певица иранского происхождения Sevdaliza (21 августа).

Также в Новой Голландии пройдут концерты Московского ансамбля современной музыки (6 июля), неоджаз-группы «ВолковТрио» (7 июля), инди-группы Race to Space во главе с Мириам Сехон (13 июля), tragic-rock группы Videatape (20 июля), хип-хоп исполнителя Антоха МС (10 августа), группы «Лето в городе» (17 августа).

25 августа во дворе «Бутылки» состоится гала-концерт «Mind and Movement» фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva и Studio Wayne McGregor. 2 сентября пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», музыкальные хедлайнеры которого будут объявлены в середине лета, а 20 сентября фестиваль старинной музыки Earlymusic проведет во дворе «Бутылки» специальный концерт.

Закроет концертный сезон 22 сентября выступление электропоп-группы Tesla Boy. Помимо больших концертов во дворе «Бутылки» продолжатся выступления в рамках программы «Джазовые среды», а также мастер-классы по танцевальным стилям буги-вуги и линди-хоп с живой музыкой.



