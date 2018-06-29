МХТ: Решение по контракту с Констанином Богомоловым еще не принято© mos.ru
В МХТ имени А.П. Чехова заявили, что художественный руководитель театра Сергей Женовач пока не принял решение по контракту с режиссером Константином Богомоловым. Ранее сообщалось, что контракт продлен не будет.
«Никаких решений нет, Сергей Васильевич занят формированием планов на следующий сезон. Когда какие-то решения будут приняты, он них будет объявлено», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу МХТ.
Решение о продлении контракта будет принимать Женовач, срок контракта с Богомоловым истекает в конце сезона, отметили в пресс-службе, добавив: «Если он принял решение уходить — это его право, но заявления об уходе он не писал».
26 июня об уходе Богомолова из МХТ сообщил «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к театру, уточнив, что сотрудничество с режиссером будет прекращено «из-за эстетических разногласий».
Сегодня, 27 июня, эту информацию подтвердил сам Богомолов.
Режиссер с 2012 года поставил в МХТ имени А.П. Чехова восемь спектаклей, последний из них — «Три сестры» — был впервые представлен 30 мая 2018 года.
12 марта умер Олег Табаков (1935–2018), возглавлявший МХТ имени А.П. Чехова c 2000 года. Сергей Женовач является художественным руководителем МХТ с 23 апреля.
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