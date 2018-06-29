«Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне покажут в трех городах России© «Иноекино»
7 июля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска специальный показ классического спагетти-вестерна Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе».
Показы приурочены к 50-летию картины, сообщает сайт компании «Иноекино». «Это первый фильм итальянского мэтра и короля спагетти-вестернов, в производстве которого поучаствовала американская компания Paramount, — отмечают организаторы показа. — Съемки проходили частично на территории США в Долине монументов».
- «Однажды на Диком Западе» (C'era una volta il West / Once Upon a Time in the West, Италия-США, 1968)
Режиссер: Серджо Леоне
Авторы сценария: Серджо Леоне, Серджио Донати, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто
Композитор: Эннио Морриконе
В главных ролях: Чарльз Бронсон, Генри Фонда, Клаудиа Кардинале, Джейсон Робардс
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 7 июля в 20:00 — «Однажды на Диком Западе»
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 7 июля в 19:30 — «Однажды на Диком Западе»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 7 июля в 17:00 — «Однажды на Диком Западе»
Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
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