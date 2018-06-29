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«Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне покажут в трех городах России

News_detailed_picture© «Иноекино»

7 июля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска специальный показ классического спагетти-вестерна Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе».

Показы приурочены к 50-летию картины, сообщает сайт компании «Иноекино». «Это первый фильм итальянского мэтра и короля спагетти-вестернов, в производстве которого поучаствовала американская компания Paramount, — отмечают организаторы показа. — Съемки проходили частично на территории США в Долине монументов».

  • «Однажды на Диком Западе» (C'era una volta il West / Once Upon a Time in the West, Италия-США, 1968)
    Режиссер: Серджо Леоне
    Авторы сценария: Серджо Леоне, Серджио Донати, Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто
    Композитор: Эннио Морриконе
    В главных ролях: Чарльз Бронсон, Генри Фонда, Клаудиа Кардинале, Джейсон Робардс

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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