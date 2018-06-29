Константин Богомолов уходит из МХТ имени Чехова© Konstantin Bogomolov / Facebook
Новое руководство МХТ имени А.П, Чехова не продлит контракт с режиссером Константином Богомоловым. Срок действия контракта истекает в конце июня.
Вечером 26 июня об этом рассказал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к МХТ, уточнив, что сотрудничество с Богомоловым будет прекращено «из-за эстетических разногласий». Позже информацию о непродлении контракта с режиссером подтвердила «Медузе» помощник художественного руководителя МХТ по работе со СМИ Мария Малкина.
«Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у МХТеатра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов, — написал сегодня, 27 июня, в фейсбуке сам Богомолов. — Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что "Три сестры" станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы».
Режиссер также выразил уверенность в том, что «идущие спектакли останутся под моим присмотром и не подвергнутся вымыванию».
До ноября 2013 года Константин Богомолов занимал пост помощника художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова, с 2012 года он поставил в театре восемь спектаклей. Последний из них, «Три сестры», был впервые представлен 30 мая 2018 года.
12 марта умер Олег Табаков (1935–2018), возглавлявший МХТ имени А.П. Чехова c 2000 года. С 23 апреля худруком театра является Сергей Женовач.
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