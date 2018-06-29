Театр «Практика» представит новый спектакль Семена Александровского

27, 28 и 29июня и 6 и 7 июля в московском театре «Практика» пройдет серия премьерных представлений спектакля «Война еще не началась» по пьесе драматурга Михаила Дурненкова в постановке режиссера Семена Александровского.

«"Война еще не началась" — пьеса без места и времени, — сообщает сайт театра «Практика». — С одной стороны. И пьеса о сегодняшнем дне. С другой.Поле действия — все, что нас окружает. Мы живем в то время, когда война вокруг нас. В быту, телевизоре, медиа, встрече с таможенником или разговоре с подружкой. О героях же мы не знаем ничего — ни возраста, ни пола, ни их политической ориентации».

«Этот яростный текст наследует, как мне кажется, британской традиции punch in the face и спровоцирован он тем извращенным театром — политическим, военным, медийным, который разворачивается в нашей стране в последние годы. Для нас это отчасти терапевтический акт, позволяющий через смех и ужас освободиться от навязанного нам дурного спектакля», — говорит Семен Александровский.

Над спектаклем также работали художник Алексей Лобанов и композитор Настасья Хрущева.

Роли исполняют Юрий Межевич, Петр Скворцов, Алексей Любимов, Мария Крылова, Василий Буткевич, Анастасия Великородная, Дарья Ворохобко, Алексей Мартынов и Даниил Газизуллин.







