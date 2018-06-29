Объявлена программа Дальневосточного фестиваля «Мариинский»

Сцена из балета «Дон Кихот» © Мариинский театр

III Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» пройдет во Владивостоке с 24 июля по 8 августа. Его откроет дальневосточная премьера классической постановки Мариинского театра – балета «Дон Кихот» Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа.

Расписание Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» приводится на его сайте.

26 и 27 июля состоится премьера балета Ильи Живого «Времена года» на музыку Макса Рихтера по мотивам концертов Антонио Вивальди. Балетную часть фестиваля 28 июля и 29 июля завершит премьера «Золушки» Прокофьева в постановке Алексея Ратманского, балет будет впервые представлен во Владивостоке в исполнении ведущих солистов Мариинского театра. Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра.

Концертную программу фестиваля откроет 27 июля выступление скрипача и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи (Румыния) и Камерного оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Также в числе главных событий концертной программы фестиваля выступления 30 июля скрипачей Миуры Фумиаки (Япония) и Лоренца Настурики-Гершовичи с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Шизуо Кувахары (Япония) и 7 августа пианистки Йол Юм Сон (Южная Корея) и Симфонического оркестра Приморской сцены под управлением известного дирижера Юстуса Франтца (Германия).

3 и 5 августа во Владивостоке впервые выступит 11-летняя пианистка Александра Довгань — лауреат и обладательница Гран-при II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition.

В оперной афише фестиваля дальневосточные премьеры «Дон Кихота» Массне в постановке Янниса Коккоса (31 июля и 6 августа), «Так поступают все» Моцарта (1 августа), «Тристана и Изольды» Вагнера в постановке Дмитрия Чернякова с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом (5 августа).

4 августа в концертном исполнении впервые на Приморской сцене Мариинского театра прозвучит одноактная музыкальная драма Рихарда Штрауса «Саломея», за пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет Валерий Гергиев.

Среди постановок Приморской сцены, которые можно будет увидеть на фестивале с участием ведущих солистов Мариинского театра, — «Кармен» Бизе в режиссуре Дарьи Пантелеевой (2 августа) и «Пиковая дама» Чайковского в постановке Юрия Темирканова (8 августа).



