ГМИИ откроет летнюю школу инклюзивных практик

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1 июля в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) впервые начнет работу Летняя школу инклюзивных практик.

Занятия школы пройдут в Главном здании ГМИИ, Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, центре «Мусейон», а также в Мастерской Эдуарда Штейнберга в Тарусе (Калужская область).

В них примут участие 20 сотрудников инклюзивных и образовательных отделов, арт-терапевтов, экскурсоводов и ведущих творческих студий и кружков из Петербурга, Воронежа, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода и других городов России.

Встречи, лекции, занятия и мастер-классы по работе с детьми и взрослыми с ментальными нарушениями, с особенностями зрительного восприятия, а также с глухими и слабослышащими посетителями проведут заместитель директора по научной работе Ирина Баканова, заведующая отделом эстетического воспитания Ольга Морозова, арт-терапевт и художник Мария Дрезнина, начальник отдела развития Наталья Крутилина, руководитель отдела инклюзивных программ Евгения Киселева и другие сотрудники ГМИИ.

«Летняя школа инклюзивных практик впервые пройдет с 1 по 8 июля. — цитирует Евгению Киселеву ТАСС. — Мы решили, что попробуем сделать свою собственную школу, пригласим всех к нам и покажем, как у нас проходят экскурсии на жестовом языке, тактильные мастер-классы по живописи Рембрандта и Вермеера и как мы проводим инструктаж, как мы общаемся с посетителями с особенностями развития».

«Участие в школе бесплатное. Единственное, мы не покрываем расходы на переезд», — пояснила Киселева.







