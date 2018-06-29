Глава Совета Европы попросил Путина помиловать Сенцова

Турбьерн Ягланд на встрече с Владимиром Путиным. Москва, Кремль, 20 июня 2018 года © Пресс-служба Президента России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обралится к президенту РФ Владимиру Путину с официальным прошением о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который с середины мая проводит голодовку в российской колонии.

Об этом сообщает радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на пресс-службу Совета Европы. «Документ отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России», — пояснили в пресс-службе.

20 июня Турбьерн Ягланд встречался в Москве с Владимиром Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает «Интерфакс».

Вопрос об освобождении украинских политзаключенных на переговорах с Путиным не поднимался. После встречи с Москальковой Ягланд заявил, что Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям. «Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека», — сказал глава Совета Европы.

P.S. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошение Торбьерна Ягланда. «Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации», — цитирует Пескова ТАСС.

«Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать», — добавил пресс-секретарь президента.

В мае 2014 года Олег Сенцов был задержан ФСБ в Крыму, в августе 2015 года вместе с анархистом Александром Кольченко признан виновным в организации террористического сообщества и осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима. В марте 2016 года Сенцова этапировали в колонию в Якутии, в 2017 году перевели в исправительную колонию №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, известную под названием «Белый медведь».

В поддержку режиссера выступали российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники, они считают выдвинутые против него обвинения надуманными и политически мотивированными. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными.

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Члены ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, «Вольного исторического общества», Киносоюза потребовали освободить украинского режиссера и отпустить его на родину. Сделать всё возможное для спасения Олега Сенцова призвали руководство Германии сотни европейских деятелей культуры, публичных интеллектуалов и политиков. Лауреаты Нобелевской, Пулитцеровской и Букеровской премий подписали обращение Американского ПЕН-центра к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова, резолюцию с тем же требованием принял Европарламент.

На прошлой неделе с просьбой о помиловании Сенцова к президенту Путину обратились режиссеры Юрий Норштейн и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова и другие российские деятели культуры.



